Erman Toroğlu'ndan Fenerbahçe Kasımpaşa maçındaki penaltıyla ilgili flaş açıklama

Bahar Yıldırım
Erman Toroğlu'ndan Fenerbahçe Kasımpaşa maçındaki penaltıyla ilgili flaş açıklama
Eski hakem Erman Toroğlu, Fenerbahçe-Kasımpaşa maçındaki tartışmalı pozisyonlarla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

Eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe ile Kasımpaşa arasındaki maçta tartışılan hakem hakem kararlarıyla ilgili konuştu.

Toroğlu, A Spor'daki programda "Fenerbahçe'nin ilk yarıda iptal edilen golü net doğru karar. Pozisyonda ofsayt var. Kaleci Emre ile Krunic'in ceza sahasında çarpıştığı pozisyonda penaltı yok. Kaleciye verilen faul kararı doğru" dedi.

Ferdi'nin yerde kaldığı ve Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyonla ilgili de Toroğlu, "Ferdi Kadıoğlu, rakip bana penaltı yapsın diye bekliyor. Bu pozisyona penaltı verilmez" yorumunu yaptı.

Toroğlu, "Oosterwolde'nin beklediği penaltı da pozisyon ceza sahası dışında oluyor. Böyle penaltı olmaz. Müdahele en az 5-10 santim dışarda yapılıyor. Verilen kart doğru, temas ceza sahası dışında. Penaltıyla alakası yok" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin kazandığı penaltıdan önce Çağlar Söyüncü'nün rakibine faul yaptığını belirten Toroğlu, "Öyle böyle bir pozisyon da değil, net faul bu" dedi.

Toroğlu, "Penaltıya gelince... Top göğsüne geliyor mu, ivme kaybediyor mu? Kimse kusura bakmasın bu pozisyona penaltı değil ya da penaltı var diyemem. Bu görüntüden hiçbir şey anlaşılmaz. Böyle bir görüntüye yorum yapılamaz. Bu açılardan değerlendirirsek penaltı yok gözüküyor. Hakem neye dayanarak verdi onu bilemiyoruz" yorumunu yaptı.

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