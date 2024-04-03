Fenerbahçe'nin Adana Demirspor maçı ilk 11'i belli oldu. Oosterwolde ve İrfan Can sürprizi

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Fenerbahçe'nin Adana Demirspor maçı ilk 11'i belli oldu. Oosterwolde ve İrfan Can sürprizi
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal; Adana Demirspor maçında cezası kaldırılan iki isme 11'de görev verdi.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Karşılaşmanın VAR hakemi ise Emre Malok oldu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal flaş bir karara imza attı.

Trabzonspor maçındaki olaylardan 1'er maç ceza alan, Tahkim Kurulu tarafından yapılan itirazla cezaları kaldırılan İrfan Can Eğribayat ve Oosterwolde'yi ilk 11'de oynattı.


Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Ferdi, Oosterwolde, Djiku, Mert Müldür, Zajc, Krunic, Szymanski, Tadic, İrfan Can Kahveci, Dzeko

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Adana Demirspor: Shahrudinov, Yusuf Erdoğan, Semih, Gravillon, Milad, Maestro, Michut, Mendoza, Yusuf Sarı, Emre Akbaba, Balotelli

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