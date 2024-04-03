Fenerbahçe taraftarı hep bir ağızdan aynı şarkıyı söyledi

Sarı Lacivertli taraftarlar maçın başlamasına dakikalar kala "Bir şarkısın sen" şarkısını hep bir ağızdan söyledi.

Tribünlerde Fenerbahçe taraftarları büyük coşku yaşadı.

İsmail Kartal, Trabzonspor ile oynanan maçta yaşananlar ve takıma yapılan muamele hakkında konuştu.

"Takım olarak birlik içindeyiz, bir aradayız. Geçtiğimiz iki hafta boyunca oyuncularımızla antrenmanlar ve toplantılar yaptık. Morallerimiz yerinde ve önümüzdeki sekiz maçı kazanarak şampiyon olmayı hedefliyoruz," dedi.

"OYUNCULAR MORAL BOZUKLUĞU YAŞADI"

Kartal, oyuncuların moral durumuna değinerek, "Bazı oyuncularımız Trabzon'da ilk kez böyle bir durumla karşılaştıklarını söylediler. Moralleri bozulmuştu, bu konuda konuşmalar yaptık. Türkiye'de arzu etmediğimiz bazı olaylar yaşandı, ancak odaklanmamız gereken yol bu değil. Takım olarak birlik ve bütünlüğü sağladık," ifadelerini kullandı.

"YÖNETİM GEREKEN YETKİYİ KULLANACAK"

Kartal, yönetimle ilgili olarak, "Başkanımızın çağrısına genel kurul üyelerimiz tam destek verdi ve gerekli yetkileri aldı. Bundan sonra kulübün çıkarları doğrultusunda bu yetkiler kullanılacak," şeklinde konuştu.