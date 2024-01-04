Fenerbahçe'nin eski hocası ezeli rakibin başına geçiyor

Ajansspor’da yer alan habere göre, kötü gidişat sonrası Fenerbahçe’den ayrılan başantrenör Itoudis ezeli rakibin başına geçebilir.

EuroLeague’deki diğer temsilcimiz Anadolu Efes ard arda yaşanan mağlubiyetler nedeniyle Real Madrid maçının ardından sezon başında takımın başına geçen Erdem Can ile yollarını ayırmayı planlıyor.

Erdem Can ile yollarını ayıracak olan Anadolu Efes zaman kaybetmeden yeni antrenör ile sözleşme imzalamak istiyor.

Bu bağlamda hoca arayışına şimdiden başlayan Anadolu Efes’in listesinde Dimitris Itoudis ciddi bir aday olarak yer alıyor.