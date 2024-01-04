Fenerbahçe'nin eski hocası ezeli rakibin başına geçiyor

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe'nin eski hocası ezeli rakibin başına geçiyor
Erdem Can ile yollarını ayırmayı planlayan Anadolu Efes Dimitris Itoudis'i gündemine aldı.

Ajansspor’da yer alan habere göre, kötü gidişat sonrası Fenerbahçe’den ayrılan başantrenör Itoudis ezeli rakibin başına geçebilir.

1fae7b59-dimitris-itoudis-625x375.jpeg

EuroLeague’deki diğer temsilcimiz Anadolu Efes ard arda yaşanan mağlubiyetler nedeniyle Real Madrid maçının ardından sezon başında takımın başına geçen Erdem Can ile yollarını ayırmayı planlıyor.

Erdem Can ile yollarını ayıracak olan Anadolu Efes zaman kaybetmeden yeni antrenör ile sözleşme imzalamak istiyor.

thumbs-b-c-5afde58281e8bcb158c36502d984e436.jpg

Bu bağlamda hoca arayışına şimdiden başlayan Anadolu Efes’in listesinde Dimitris Itoudis ciddi bir aday olarak yer alıyor.

1200x627-dimitris-itoudis-kimdir-fenerbahce-bekonun-yeni-basantrenoru-dimitris-itoudis-kimdir-dimitris-itoudis-kac-yasi-1655630270146.jpeg

İlgili Haberler
Galatasaray'da Konyaspor maçı öncesi 5 eksik birden
Galatasaray'da Konyaspor maçı öncesi 5 eksik birden
Erdoğan’ın Büyükekşi’ye verdiği talimat ortaya çıktı. Yapılan toplantıda yaşananlar yok artık dedirtti
Yıldız futbolcu futbola geri döndü. Sadece 1 euroya imza attı
Yıldız futbolcu futbola geri döndü. Sadece 1 euroya imza attı
Fenerbahçe Maccabi'ye 35 sayı fark attı
Beşiktaş kupaya yarı finalde veda etti. Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu
Manchester United'da sürpriz ayrılık. Kötü gidişat sonrası gönderildi
Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı. Büyük sürpriz var
Fenerbahçe'de Fred'e sürpriz talip
Son Haberler
Günümüzün en yaygın hastalıkları Yazarlar
Günümüzün en yaygın hastalıkları
Kazara olmayan kazalar zinciri Yazarlar
Kazara olmayan kazalar zinciri
Anayasa paspas yapılıp çiğnenirse… Yazarlar
Anayasa paspas yapılıp çiğnenirse…
Kızılcık Şerbeti, 2023’e damga vurdu Yazarlar
Kızılcık Şerbeti, 2023’e damga vurdu
E-ihracat ve dijital medya Yazarlar
E-ihracat ve dijital medya
Maaş ve ücret artışı otomatiğe bağlanmalı Yazarlar
Maaş ve ücret artışı otomatiğe bağlanmalı
Halifelik deyince ne anlıyorlar? Yazarlar
Halifelik deyince ne anlıyorlar?