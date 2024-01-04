Erdoğan’ın Büyükekşi’ye verdiği talimat ortaya çıktı. Yapılan toplantıda yaşananlar yok artık dedirtti

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Erdoğan’ın Büyükekşi’ye verdiği talimat ortaya çıktı. Yapılan toplantıda yaşananlar yok artık dedirtti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süper Kupa krizinin ardından eleştirilerin odağı haline gelen Mehmet Büyükekşi'nin istifası istedi.

Oda TV’nin haberine göre, Türk futbolunda ard arda yaşanan skandalların ardından TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin neden istifa etmediği ortaya çıktı.

Süper Kupa krizinin ardından TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak arasında yapılan görüşmede Bakan Bak Büyükekşi’nin istifasını istedi.

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Görüşmenin ardından istifa etmeyen Büyükekşi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararını değiştirmek için saraydan randevu istedi.

Erdoğan’ın kararından dönmeyerek randevu talebini reddettiğinin belirtildiği haberde Büyükekşi’nin görevinde kalmak için araya arkadaşlarını soktuğu iddia edildi.

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Öte yandan geçtiğimiz hafta Türkiye İhracatçılar Birliği'nin (TİM) organizasyonuna Erdoğan'ın katılmasına rağmen TİM eski başkanı Mehmet Büyükekşi'nin gitmemesi dikkatlerden kaçmamıştı.

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Şimdilik görevinde devam eden Mehmet Büyükekşi’nin Erdoğan’ın fikrini değiştirip değiştiremeyeceği ise önümüzdeki günlerde belli olacak.

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