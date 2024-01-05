Fenerbahçe şampiyon oldu! Kupayı müzesine götürdü

Kaynak: AA
Fenerbahçe şampiyon oldu! Kupayı müzesine götürdü
Fenerbahçe Alagöz Holding, Basketbol ING Kadınlar Türkiye Kupası final maçında ÇBK Mersin'i devirip mutlu sona ulaştı.

Basketbol ING Kadınlar Türkiye Kupası’nın sahibi Fenerbahçe Alagöz Holding oldu. Finalde ÇBK Mersin ile karşılaşan sarı-lacivertliler, uzatmaya giden maçı 79-76 kazandı.

Maça ÇBK Mersin’in basketiyle başlayan Fenerbahçe Alagöz Holding, ilk çeyrekte Mcbride, Howard, Anderson ve Meesseman’ın sayılarıyla öne geçti ve 19-15’lik skorla bitirdi. İkinci çeyrekte de rakibine üstünlük kuran sarı-lacivertliler, soyunma odasına 37-28 önde girdi.

Üçüncü çeyrekte de oyun disiplininden kopmayan Fenerbahçe Alagöz Holding, Meesseman ve Anderson’un pota altı performansıyla farkı korudu. ÇBK Mersin ise Mabrey ve Holingsvorth ile direnmeye çalıştı. Son çeyreğe 56-50 Fenerbahçe Alagöz Holding üstünlüğüyle girildi.

Son çeyrekte ÇBK Mersin’in sert savunması karşısında zorlanan Fenerbahçe Alagöz Holding, kaptan Şerife Alperi Onar’ın sayılarıyla ayakta kaldı. Maçın son dakikaları nefes kesen bir mücadeleye sahne oldu. Son 39 saniyeye 71-71 eşitlikle girilirken, son saniyelerde iki takım da ataklardan yararlanamadı ve maç uzatmaya gitti.

Uzatmada Selin Rachel Gül ve Meesseman’ın pota altı oyunuyla öne geçen Fenerbahçe Alagöz Holding, son 17 saniyede faul yaptı. ÇBK Mersin’den Holingsvorth serbest atışlardan birini kaçırınca, Meesseman’ın son saniye üçlüğüyle Fenerbahçe Alagöz Holding maçı 79-76 kazandı ve kupayı kaldırdı.

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