Fenerbahçe Maccabi'ye 35 sayı fark attı

Kaynak: AA
Fenerbahçe Maccabi'ye 35 sayı fark attı
THY EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, İsrail ekibi Maccabi Playtika'yı 109-74 yendi.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı; THY EuroLeague'in 19. hafta maçında İsrail temsilcisi Maccabi Playtika ile karşı karşıya geldi.
Güvenlik tedbirleri nedeniyle Litvanya'da oynanan mücadelede ev sahibi konumundaki Sarı-Lacivertliler; baştan sona kusursuz bir performans sergilediği mücadeleyi 35 sayı farkla (109-74) kazandı.
Fenerbahçe Beko bu organizasyondaki 11. galibiyetii elde etti. İsrail ekibi Maccabi ise bu sezonki 8. mağlubiyetini aldı.
Sarı-Lacivertli ekipte; Tyler Dorsey 21 sayıyla maçın en skorer ismi olurken; Johnathan Motley 17, Scottie Wilbekin ile Georgios Papagiannis 14’er, Nigel Hayes-Davis 11, Yam Madar da 10 sayıyla farklı galibiyete katkı sağladı.

Fenerbahçe Beko: 109 - Maccabi Playtika: 74
Salon: Kalnapilio Arena
Hakemler: Robert Lottermoser (Almanya), Gytis Vilius (Litvanya), Marcin Kowalski (Polonya)
Fenerbahçe Beko: Dorsey 21, Wilbekin 14, Calathes 7, Biberovic 5, Hayes-Davis 11, Sertaç 7, Motley 17, Papagiannis 14, Melih, Guduric 3, Madar 10, Sestina
Maccabi Playtika: Baldwin 13, Brown 10, Colson 13, Nebo 8, Cleveland 8, Sorkin 2, Webb 3, Menco, Dibartolomeo 5, Rivero 7, Cohen, Blatt 5
1. Periyot: 22-22
Devre: 57-31
3. Periyot: 80-48

İlgili Haberler
Galatasaray'da Konyaspor maçı öncesi 5 eksik birden
Galatasaray'da Konyaspor maçı öncesi 5 eksik birden
Erdoğan’ın Büyükekşi’ye verdiği talimat ortaya çıktı. Yapılan toplantıda yaşananlar yok artık dedirtti
Yıldız futbolcu futbola geri döndü. Sadece 1 euroya imza attı
Yıldız futbolcu futbola geri döndü. Sadece 1 euroya imza attı
Fenerbahçe'nin eski hocası ezeli rakibin başına geçiyor
Beşiktaş kupaya yarı finalde veda etti. Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu
Fenerbahçe'de Fred'e sürpriz talip
Fenerbahçe kupada finale yükseldi
Şansal Büyüka sordu Atatürk'ü savunmak ne zamandan beri suç oldu?
Fenerbahçe Saray’ın has adamı Abdülkadir Selvi’ye cevap verdi. FETÖ suçlaması yapan Selvi’yi yerin dibine soktu
Mehmet Büyükekşi istifa etti Saray'dan onay bekliyor. TFF'nin yeni başkanını Volkan Aliakar açıkladı
Ali Koç ve FETÖ öyle mi? Yazan Abdulkadir Selvi'nin geçmişine bakın hele. Gürel Yurttaş yazdı
Son Haberler
Günümüzün en yaygın hastalıkları Yazarlar
Günümüzün en yaygın hastalıkları
Kazara olmayan kazalar zinciri Yazarlar
Kazara olmayan kazalar zinciri
Anayasa paspas yapılıp çiğnenirse… Yazarlar
Anayasa paspas yapılıp çiğnenirse…
Kızılcık Şerbeti, 2023’e damga vurdu Yazarlar
Kızılcık Şerbeti, 2023’e damga vurdu
E-ihracat ve dijital medya Yazarlar
E-ihracat ve dijital medya
Maaş ve ücret artışı otomatiğe bağlanmalı Yazarlar
Maaş ve ücret artışı otomatiğe bağlanmalı
Halifelik deyince ne anlıyorlar? Yazarlar
Halifelik deyince ne anlıyorlar?