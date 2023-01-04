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Vitor Pereira'dan Jorge Jesus açıklaması: Fenerbahçe'de olması çok komik

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pererira, teknik direktör Jorge Jesus'la ilgili açıklama yaptı

Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba - 16:25
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Fenerbahçe'nin eski hocası yeni hocasıyla rekabetini anlattı

Vitor Pereira'dan Jorge Jesus açıklaması: Fenerbahçe'de olması çok komik
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Fenerbahçe'nin eski hocası Vitor Pereira, Brezilya'da düzenlediği basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'la ilgili bir soruya cevap verdi.

Flamengo'nun başında olan Pereira, şunları söyledi:

"Ben Flamengo'dayken onun Fenerbahçe'de olması çok komik. Ben Fenerbahçe'den buraya geldim. O zaten buradaydı. Onunla birçok kez karşı karşıya geldik. 

Jorge Jesus ile rakip olduğumuz iki sezon vardı. Her maç öncesi saygısını gösterirdi, sarılırdı. Benfica ve Porto olarak iki güçlü rakiptik ama iki iyi dosttuk.

Her geçen gün rakip teknik direktörlere daha fazla saygı duyuyor, takdir ediyorum. Jorge Jesus'u da aynı şekilde hep takdir ettim.

Maçlar sırasında elbette agresiftik. Maçlar sırasındaki agresifliğe, rekabetin yarattığı baskıya rağmen aramızdaki dostluk sürekli gelişti" 

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