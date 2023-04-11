Flamengo'da beklenen ayrılık gerçekleşti

Flamengo Kulübü, Portekizli teknik direktörü Vitor Pereira ile yollarını ayırdığını açıkladı.

4 TURNUVADA DA BOYNU BÜKÜK

Pereira yönetimindeki Flamengo, Dünya Kulüpler Kupası'nı yarı finalde, Brezilya Süper Kupası'nı finalde, Recopa Sudamericana'yı finalde ve son olarak Carioca Eyalet Ligi'ni finalde kaybetti.

TRİBÜNLER İSYAN ETMİŞTİ

Fluminense karşısında ağır bir yenilgi alarak kupayı kaybeden Flamengo'da taraftarlar, takımın Portekizli teknik direktörü Vitor Pereira'yı maç esnasında protesto etti ve istifaya davet etmişti.

Vitor Pereira, 2015-2016 ve 2021-2022 sezonlarında Fenerbahçe'nin başında görev almıştı.