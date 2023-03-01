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Vitor Pereira erimeye devam ediyor. Yine kupa kaybetti

Independiente Del Valle, 2023 Güney Amerika Süper Kupa finali ikinci maçında Vitor Pereira’nın çalıştırdığı Flamengo'yu penaltılar sonucunda 5-4 mağlup ederek kupayı ilk kez müzesine götürdü.

Haber Giriş: 1 Mart 2023 Çarşamba - 12:11
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Vitor Pereira bir final daha kaybetti

Vitor Pereira erimeye devam ediyor. Yine kupa kaybetti
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Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından bu yıl 31. kez düzenlenen Güney Amerika Süper Kupa (Recopa Sudamericana) finalinde geçen sezon Libertadores Kupası'nı kazanan Flamengo ile Sudamericana Kupası'nın sahibi Independiente Del Valle karşı karşıya geldi. Ekvador ekibi Independiente Del Valle, 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında, deplasmanda Brezilya'nın Flamengo takımına 1-0 mağlup olmasına karşın penaltılara giden karşılaşmada rakibini 5-4 yenerek kupanın sahibi oldu. Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrindeki Maracana Stadı'nda oynanan rövanş mücadelesinin tek golünü 90+6. dakikada De Arrascaeta kaydetti. İki maçın sonunda eşitlikle uzatmalara giden müsabakada kupayı kazanan taraf penaltı atışlarında belli oldu. Rakibine 5-4’lük skorla üstünlük sağlayan Independiente Del Valle, kupayı tarihinde ilk kez müzesine götürdü.

PEREİRA İKİNCİ FİNALİNİ DE KAYBETTİ

1 Ocak 2023’te Flamengo’nun teknik direktörlüğüne getirilen Fenerbahçe’nin eski çalıştırıcısı Vitor Pereira, Brezilya ekibi ile oynadığı iki final maçında da yenildi. Flamengo ile 12 maça çıkan Portekizli teknik direktör, bu maçlarda 7 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik elde ederken, aldığı 3 mağlubiyetin 2’sini final maçlarında yaşadı. Tecrübeli çalıştırıcı, kırmızı-siyahlılarla 28 Ocak’ta çıktığı Brezilya Süper Kupası finalinde Palmerias’a 4-3, Güney Amerika Süper Kupası’nda da Independiente Del Valle’ye penaltılar sonucunda 5-4’lük skorla mağlup oldu. (İHA)

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