Vitor Pereira Flamengo'da sadece 4 ay kalabildi

Kulüpten yapılan açıklamada, 54 yaşındaki teknik direktör ve ekibiyle imzalanan sözleşmenin feshedildiği belirtildi.

Geçen yıl aralık ayında sözleşme imzalayan Pereira yönetiminde Flamengo, 4 ay içinde 4 turnuvada istediği sonuçları alamadı.

Bu süreçte Flamengo, Brezilya Süper Kupa, Güney Amerika Süper Kupa ve Brezilya Carioca Finali turnuvalarına final aşamasında veda etti. FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na da katılan Brezilya temsilcisi, yarı finalde Suudi Arabistan ekibi El-Hilal'e yenilerek turnuvayı üçüncü sırada tamamlayabildi.

Vitor Pereira, daha önce iki dönem (2015-2016, 2021) Fenerbahçe'de görev almıştı.

(AA)