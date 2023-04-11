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Vitor Pereira Flamengo'da sadece 4 ay kalabildi

Brezilya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Flamengo'da 4 ay önce göreve getirilen teknik direktör Vitor Pereira ile yollar ayrıldı. Tecrübeli teknik adamın Flamengo macerası kısa sürdü.

Haber Giriş: 11 Nisan 2023 Salı - 19:30
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Pereira Flamengo'ya veda etti

Vitor Pereira Flamengo'da sadece 4 ay kalabildi
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Kulüpten yapılan açıklamada, 54 yaşındaki teknik direktör ve ekibiyle imzalanan sözleşmenin feshedildiği belirtildi.

Geçen yıl aralık ayında sözleşme imzalayan Pereira yönetiminde Flamengo, 4 ay içinde 4 turnuvada istediği sonuçları alamadı.

Bu süreçte Flamengo, Brezilya Süper Kupa, Güney Amerika Süper Kupa ve Brezilya Carioca Finali turnuvalarına final aşamasında veda etti. FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na da katılan Brezilya temsilcisi, yarı finalde Suudi Arabistan ekibi El-Hilal'e yenilerek turnuvayı üçüncü sırada tamamlayabildi.

Vitor Pereira, daha önce iki dönem (2015-2016, 2021) Fenerbahçe'de görev almıştı.

(AA)

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