Fenerbahçe'nin eski yıldızından Konyaspor'a açık destek

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Fenerbahçe'nin eski yıldızından Konyaspor'a açık destek

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Emmanuel Emenike, Galatasaray maçı öncesi Konyaspor'a destek mesajı attı.

Fenerbahçe’nin eski forveti Emmanuel Emenike, Süper Lig’in kritik son haftasında Konyaspor ile Galatasaray arasında oynanacak olan maç öncesinde dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Emenike, Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Konyaspor’a desteğini ifade etti. Emenike’nin paylaşımında, "Her zaman zafere doğru Konyaspor!”, “Yeşil-beyazın gücü, her zaman, her yerde Konyaspor!”, “Her zaman her yerde yanındayız Konyaspor!” ifadelerine yer verdi.

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Galatasaray, Konya'da mağlup olması durumunda, Fenerbahçe de İstanbulspor'u yenerse şampiyonluk ipini göğüsleyecek.

Emmanuel Emenike, Fenerbahçe forması altında 93 maça çıktı, 25 gol, 22 asistlik performans sergiledi.

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