Antalya'da Slovenya depremi

Kaynak: AA
Antalya'da Slovenya depremi

Voleybol FIVB Erkekler Milletler Ligi'nde Antalya'da yapılan mücadelede Slovenya, Polonya'yı 3-0 devirdi.

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Milletler Ligi organizasyonunun Antalya etabının son gününde Slovenya ile Polonya karşılaştı.

Maçtan 3-0 galip ayrılan Slovenya, bu sonuçla VNL'nin ilk haftasında Antalya etabındaki 4 maçının tamamını kazanmış oldu.

Polonya ise Antalya'daki maçlarını 3 galibiyet, 1 mağlubiyetle tamamladı.

Salon: Antalya

Hakemler: Epaminondas Gerothodoros (Yunanistan), Sonja Simonovska (Karadağ)

Slovenya: Kozamernik, Stern, Cebulj, Pajenk, Ropret, Urnaut (Kovacic, Mujanovic, Toman)

Polonya: Sliwka, Poreba, Boladz, Semeniuk, Kochanowski, Lomacz (Hawryluk, Bednorz, Komenda, Butryn, Szymura, Szalpuk)

Setler: 25-20, 25-21, 25-18

Süre: 77 dakika (24, 28, 25)

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