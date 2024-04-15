Fenerbahçe'nin Monaco'yu nasıl yeneceğini madde madde açıkladı

EuroLeague’de normal sezonu altıncı sırada tamamlayan Fenerbahçe, Play-Off turunda lig üçüncüsü Monaco ile eşleşti. Sıralama gereği eşleşmede saha avantajı Fransız ekibinde olacak.

Eşleşmenin ilk maçı, 24 Nisan Çarşamba akşamı (TSİ) 20:00’de Monaco’nun ev sahipliğinde oynanacak. Seride üç galibiyete ilk olarak ulaşan taraf, adını Final Four’a yazdıracak.

Seride ilk iki maç, sıralama gereği Monaco ev sahipliğinde oynanacak. İkinci karşılaşma ise 26 Nisan Cuma günü (TSİ) 20:00’de yapılacak. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, bu iki maçtan birini kazandığı takdirde eşleşmede saha avantajını ele geçirecek.

İşte bu eşleşme öncesinde 10’ar maddede iki takıma tuttuğumuz mercek…

TEMSİLCİMİZ FENERBAHÇE BEKO’YA DAİR ÖNE ÇIKAN NOTLAR

1) Türkiye Ligi’nde normal sezonda şu anda 2 maç eksiğiyle 25 mücadeleye çıkan Kanarya, 21 galibiyet ve 4 yenilgi elde etti. Sarı lacivertliler, Anadolu Efes’in bir basamak gerisinde ikinci sırada bulunuyor.

2) EuroLeague’de normal sezonu 34 maçta 20 galibiyet ve 14 yenilgiyle kapatan Fenerbahçe, 5. basamaktaki Olympiakos’un ardından 6. sırada kendine yer buldu.

3) Temsilcimiz Fenerbahçe EuroLeague’de iç sahada çıktığı 17 karşılaşmada 15 galibiyet ve 2 yenilgi alarak ligin en iyisi olmayı başardı. Monaco karşısında dış sahada alınacak bir galibiyet, seriyi İstanbul’a taşıdığımızda büyük bir avantaja sahip olabileceğimiz anlamına geliyor.

4) Fenerbahçe Beko’nun EuroLeague deplasman formu ise hiç de iyi değildi. Kanarya 17 dış saha mücadelesinde 5 galibiyet ve 12 yenilgi alarak bu alanda kendine 10. basamakta yer bulabildi.

5) Takımın yıldızı Nigel Hayes-Davis, 14.5 maç başına sayı ortalamasıyla EuroLeague’e damga vuran isimlerden oldu. ALBA Berlin’e karşı 50 sayı atarak yıldızlaşan Davis, kulüp adına büyük bir -genel EuroLeague- rekoru da kırdı.

6) EuroLeague normal sezonda maç başına 85.1 sayı üreterek bu alanda en iyi 4. takım olmayı başardı Fenerbahçe Beko…

7) Sarı lacivertli ekip yine EuroLeague normal sezonda yüzde 39.1 üç sayılık atış ortalaması tutturarak 1. sırada yer almayı başardı. Monaco karşısında da Fenerbahçe’nin en büyük kozlarından biri bu olabilir.

8) Nigel Hayes-Davis, Scott Wilbekin ve Johnathan Motley; EuroLeague arenasında çift haneli sayılarda maç başına ortalama tutturarak takımlarının en değerli yıldızları oldular.

9) Tarık Biberovic ve Calathes ise hem skorerlik hem de oyunu yönlendirme adına bu sezon özellikle Jasikevicius’un gelişiyle bambaşka bir seviyeye yükseldiler.

10) Sezona Dimitris Itoudis ile başlayan Fenerbahçe Beko, EuroLeague’de 6 galibiyet ve 7 yenilgi almış ve yüzde 46,2’lik galibiyet oranı yakalamıştı. Sarunas Jasikevicius’un gelişi sonrası bu oran 14 galibiyet ve 7 yenilgi oldu. Galibiyet yüzdesi ise yüzde 66.7’ye çıktı.

MONACO BASKETBOL’A DAİR ÖNE ÇIKAN NOTLAR

1) Fransa Ligi normal sezonunda şu anda 30 maçta elde ettikleri 26 galibiyet ve 4 yenilgiyle ikinci sıradaki Paris Basketball’un önünde lider durumdalar.

2) EuroLeague’de normal sezonu 34 maçta 23 galibiyet ve 11 yenilgiyle Real Madrid ve Panathinaikos’un ardından 3. sırada tamamladılar.

3) İç sahada normal sezonda 17 maça çıkıp 13 galibiyet ve 4 mağlubiyet elde ederek en iyi 6. performansı sergileyebildiler.

4) Deplasman karnesi olarak ise normal sezondaki en iyi ikinci performansa sahip takım Monaco oldu. 17 dış saha maçında 10 zafer, 7 yenilgi aldılar.

5) Takımın yıldızı Mike James, 18.7 ortalama sayı performansıyla normal sezonun en skorer ikinci oyuncusu olmayı başardı. Nitekim Monaco’nun en büyük tehdidi de yine James olacak.

6) EuroLeague normal sezonda maç başına 79.1 sayı yiyerek en iyi savunma performansı ortaya koyan 4. takım konumunda yer aldılar.

7) Maç başına ortalama 9.4 top kaybı ile EuroLeague normal sezonda en az top kaybı yapan ekip olmayı bildiler.

8) Takımın bu sezon Fransa Ligi’nde şu ana kadarki en çok sayı üreten ismi 13.9 ortalama ile Mike James oldu. Ribauntlarda Cornelie 5.3 ortalama, asistlerde Okobo 4.5 ortalamayla kendine yer buldu.

9) Kısa oyuncularıyla fark yaratan Monaco’da EuroLeague normal sezonunda Mike James, Elie Okobo, Alpha Diallo ve Jordan Loyd çift haneli sayılar üzerinden bir ortalama yakaladı. Fenerbahçe’nin seride özellikle dikkat etmesi gereken şey; rakibin kısalarını iyi ve sert savunmak olmalı.

10) Monaco Basketbol’un koçu Saşa Obradoviç, bilindiği üzere ligin en kaliteli koçlarından biri… Takımına hem hücum hem de savunmada sert olmayı çok iyi aşılayan bir koç… Fenerbahçe güçlü rakibine karşı gerek dış atışlardaki yüksek isabet oranını sergilemeli gerekse rakibini boyalı alanda uzunlarıyla zorlamalı diye düşünüyorum.