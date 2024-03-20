Fenerbahçe'nin rakibi Barcelona

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleşecek olan bu mücadele, saat 20.45'te başlayacak ve S Sport kanalında canlı olarak izlenebilecek.

Son üç maçını kazanarak formda olan sarı-lacivertli ekip, 18 galibiyetle ligde altıncı sırada bulunuyor. Barcelona ise 29 maç sonunda elde ettiği 20 galibiyetle ikinci sırada yer almakta.

Sezonun ilk yarısında İspanya'da yapılan maçta Barcelona, 89-81'lik skorla galip gelmişti.

"Bizi Zorlu Bir Mücadele Bekliyor"

Fenerbahçe'nin internet sitesinde açıklamalarda bulunan başantrenör Sarunas Jasikevicius, "Barcelona, sezon boyunca ligin en iyi iki takımından biri olarak öne çıktı. Rubio'nun da kadroya katılmasıyla, EuroLeague'in favorileri arasında yer aldıkları aşikar. Karşımızda zorlu bir mücadele olduğunu düşünüyorum," dedi.

Başantrenör, İspanyol takımlarına karşı oynanan maçlarda geçiş oyununun önemine dikkat çekerek, "Onların hızlı hücumlarını durdurmalıyız; çünkü bu alanda en iyilerden biri olduklarını biliyoruz. Güçlü oyuncularını kontrol altına almanın yollarını bulmalıyız, özellikle de harika bir sezon geçiren Vesely ve Kalinic'e karşı dikkatli olmalıyız. Onların Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'na gelip taraftarlarımızla buluşacak olmaları her iki taraf için de mutluluk verici olacak. EuroLeague'in en iyi takımlarından birine karşı oynarken her detayın büyük önemi var," ifadelerini kullandı.

"Bizim İçin Final Gibi Bir Maç"

Fenerbahçe Beko'nun Sırp oyuncusu Marko Guduric, "Karşılaşacağımız takım yetenekli oyunculara sahip ve güçlü bir ekip. Bu maç bizim için bir final niteliğinde. Play-off'lara ve ilk dört sıralama içinde yer alabilmek için Barcelona'yı yenmek zorundayız. Her geçen gün daha da iyiye giden Ricky Rubio'nun da onlarla olması, maçın önemini artırıyor. En iyi şekilde hazırlanmalı ve sahamızı korumalıyız," şeklinde konuştu.