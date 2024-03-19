Galatasaray'dan TFF'ye Fenerbahçe tehdidi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un uyarısının ardından, Galatasaray'ın da TFF'ye uyarıda bulunduğu öne sürüldü.

Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası gelişmeler üzerine Galatasaray cephesi henüz bir açıklama yapmadı.

Galatasaray, PFDK'nın bugünkü sevk kararlarını bekliyor. Osayi-Samuel, Oosterwolde, Batshuayi ve İrfan Can Eğribayat'ın hangi gerekçelerle PFDK'ya sevk edileceğini veya edilmeyeceğini öğrenmek için sabırsızlanıyor.

Edinilen bilgilere göre, Ali Koç'un maç sonrası "Eğer oyuncularımı koruduğunuz için ceza alırlarsa, bu sizin son kararınız olur!" diyerek Mehmet Büyükekşi'yi uyardığı ve Galatasaray Asbaşkanı Metin Öztürk'ün de Büyükekşi ile bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

Metin Öztürk'ün, Ali Koç'un açıklamalarının ardından Büyükekşi ile yaptığı görüşmede "Fenerbahçe'nin blöf yapmasına kanarak futbolcularına ceza vermezseniz, bunun ağır sonuçları olur. Lütfen gereğini yapın." dediği iddia ediliyor.