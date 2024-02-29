Fenerbahçe'nin rakibi Union 110 yıl sonra ilki başardı

Fenerbahçe’nin UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu'nda karşılaşacağı Union Saint-Gilloise, Belçika Kupası’nda finale yükseldi.
Club Brugge’e ilk maçta 2-1 kaybeden Union Saint-Gilloise, ikinci maçta evinde 2-0 kazanarak finale çıktı.
Belçika Kupası’nda 110 yıl aradan sonra final gören Union Saint-Gilloise, Club Brugge’u 73. dakikada Mohamed El Amine Amoura ve 90. dakikada Ross Sykes’ın attığı gollerle devirdi.
Union Saint-Gilloise, kupayı kazanmak için Royal Antwerp-Oostende maçının galibiyle karşılaşacak.