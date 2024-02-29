Galatasaray'ın Karagümrük maçı ilk 11'i belli oldu. Okan Buruk'tan derbi öncesi rotasyon

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Galatasaray'ın Karagümrük maçı ilk 11'i belli oldu. Okan Buruk'tan derbi öncesi rotasyon
Sahasında Karagümrük ağırlayacak Galatasaray'ın ilk 11'i açıklandı.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final müsabakasında Galatasaray sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

Saat 20.45'te RAMS Park'ta oynanacak mücadele öncesi iki ekibinde ilk 11'leri belli oldu.

Pazar günü Süper Lig'de Beşiktaş derbisine çıkacak sarı-kırmızılılarda Okan Buruk'un rotasyonu dikkat çekti.

İşte İlk 11'ler:

Galatasaray: Günay, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Oliveira, Berkan, Tete, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Barış Alper.

Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Veseli, Biraschi, Can Keleş, Feghouli, Eysseric, Mendes, Emir Tintiş, Ceccherini, Markao, Bertolacci.

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