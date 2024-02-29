A Milli Takım'ın yıldızı apar topar hastaneye kaldırıldı. Hocası kötü haberi duyurdu

Rahime Sezgin
A Milli Takım'ın yıldızı apar topar hastaneye kaldırıldı. Hocası kötü haberi duyurdu
Euro 2024 için büyük hayalleri olan A Milli Takım'ın genç yıldızı sakatlandı.

İngiltere FA Cup 5. Tur maçında Bournemouth sahasında Championship lideri Leicester City’i konuk etti.

Vitality Stadyumu’nda oynanan mücadelede konuk ekip Leicester rakibini 1-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.

Eski Premier Lig şampiyonuna galibiyeti getiren golü 105. Dakikada Abdul Fatawu Issahaku kaydetti.

Leicester City’de kiralık olarak forma giyen Yunus Akgün karşılaşmanın tamamında forma giyerken Bournemouth’daki temsilcimiz Enes Ünal’dan korkutan bir haber geldi.

Leicester Cityli Conor Coady ile çarpışan Enes Ünal yaşadığı sakatlık nedeniyle devre arasında oyundan çıktı.

Milli yıldızın durumu ile ilgili bir açıklama yapan Bournemouth teknik direktörü Andoni Iraola Enes Ünal’ın apar topar hastaneye gittiğini söyledi.

Yapılan tetkikler sonucunda köprücük kemiğini kırdığı tespit edilen Enes Ünal'ın sahalardan ne kadar uzak kalacağı henüz belli olmasada hocası iyileşmesinin şuan için zor olduğunu duyurdu.

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