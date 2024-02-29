Milli sporcudan acı haber geldi. Tüm çabalara rağmen kurtarılamadı

20 yaşındaki milli karateci Emir Buğra Gencan, Bursa’da motosiklet kazası sonucu ağır yaralandı ve beş gün sonra hastanede yaşamını yitirdi.

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde, 24 Şubat’ta Türkiye 21 Yaş Altı Erkekler Karate Milli Takımı’nda yer alan Gencan, Şükraniye Mahallesi’nde bir araçla çarpıştı.

Kaza sonrası genç karateci Bursa Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Bursa Büyükşehir Belediyespor’da 84 kiloda yarışan karateci Gencan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, milli sporcunun ölümüyle ilgili duyduğu acıyı dile getirerek, ailesine, yakınlarına ve karate camiasına başsağlığı temennisinde bulundu.