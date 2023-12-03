Fenerbahçe'nin Sivasspor karşısında galibiyet reçetesi. Fatih Saboviç yazdı

Fenerbahçe için Nordsjaelland'a karşı alınan 6-1'lik yenilgi sonrası; taraftarıyla bütünleşeceği Sivasspor mücadelesi çok büyük önem kazandı... Peki sarı lacivertlilerin rakibi nasıl durdurulabilir? İşte detaylar...

Süper Lig'in zirvesini yakından ilgilendiren maçta Fenerbahçe, yarın Sivasspor'u ağırlayacak. Sarı lacivertli ekipte sakatlıkları devam eden Fred ve Djiku ile Ferdi Kadıoğlu takıma dönebilecek. Osayi, Zajc, Mert Hakan ve Serdar Aziz ise forma giyemeyecek. Ayrıca kart sınırında bulunan Miguel Crespo, bu maçta sarı kart görmesi hâlinde Beşiktaş derbisini kaçıracak.

Sivasspor cephesinde ise Fode Koita'nın sakatlığı bulunuyor. Ayrıca Rei Manaj ile Caner Osmanpaşa kart sınırındaki isimler... Konuk takımın son oynadığı maçlarda yükselen bir form grafiği söz konusu... Özellikle Karagümrük karşısında 3 hafta önce aldıkları 3-0'lık yenilgiden dersler çıkardıklarını, devamında 0-0 biten Kayserispor ile 3-3 sona eren Trabzonspor mücadelelerinde açıkça gördük.

KRİTİK İKİ NOKTA VAR; KONTRALAR VE TOP KAYIPLARI

Sivasspor'un Pendikspor mücadelesinden itibaren oynadığı son karşılaşmalara detaylı şekilde gol attığımda Fenerbahçe ile benzer bir nokta gördüm; kontra atakları gerçekleştirme ve onları savunma stilleri ile defanstan çıkarken yapılan top kayıpları...

Yiğidolar, özellikle gollerinin büyük bölümünü kontralardan bulurken yine aynı yerden vuruluyor. Bunun nedeni ise tıpkı Fenerbahçe gibi hızlı çıkışlar yaparken gerçekleştirdikleri top kayıpları... Defanslarının arkasına atılan toplarda büyük zaaflar yaşıyorlar. En büyük güvenceleri ise kaleci Ali Şaşal'ın yüksek formu...

ÖNEMLİ SİLAHLARA SAHİPLER

Fenerbahçe karşısında da fark yaratabilecek; Emrah Başsan, Rei Manaj, Samu Saiz, Charisis gibi hızlı ayaklara ve teknik hücumculara sahipler... Konu defans hattına döndüğünde ise özellikle iki kanattaki beklerin bulunduğu bölgelerden gelen akınlarda büyük problemler yaşayabiliyorlar. Fenerbahçe'nin savunma hattını merkezden yormayı denemeleri de kuvvetle muhtemel... Son oynadıkları 3-3 sona eren Trabzonspor mücadelesinde sergiledikleri dirençli futbola rağmen; tıpkı son birkaç maçtaki Fenerbahçe gibi oyunun belli dönemlerinde mental olarak kopukluk veya düşüş yaşayabiliyorlar. Fenerbahçe'nin taraftar desteğiyle birlikte ilk yarım saat içerisinde bulabileceği erken bir gol, rakibin direncini kırmaya yarayabilir.

İSMAİL KARTAL VE TAKIMI FAZLA ÖNE ÇIKARMAK

Fenerbahçe'nin oyun sistemini çözerken Nordsjaelland; sık sık defansın ileride kurulmasından, takımın çok öne çıkıyor olmasından ve kanatlardan süzülüp merkez savunmadaki zafiyetten faydalandı. Attıkları neredeyse 5 golde de hızlı ayaklarıyla defansın arkasına hamle yaparak Fenerbahçe hatlarını dengesiz yakalayıp rahatça bitiriciliklerini konuşturdular. Sivasspor'da da bu potansiyel fazlasıyla var. O nedenle skor üstünlüğünü ele alsa dahi İsmail Kartal ve teknik heyetinin Nordsjaelland mücadelesindeki bu hatayı yapmaması gerekiyor. Ayrıca planlı şekilde kullanılabilecek duran toplar, Fenerbahçe'nin Sivasspor karşısında fark yaratmasını sağlayabilir. Çünkü konuk takımın en önemli zaaflarından biri de duran toplar olarak gözüküyor.