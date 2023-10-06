Fenerbahçe'nin Spartak Tranva'nın otobüsünü nasıl garaja çektiğini Fatih Saboviç yazdı

Fatih Saboviç- YENİÇAĞ

UEFA Konferans Ligi H Grubu'ndaki ikinci maçına çıkan Fenerbahçe, Slovakya Ligi ekiplerinden Spartak Trnava'ya konuk oldu. İlk karşılaşmada Kadıköy'de Nordsjaelland'ı 3-1 yenen Kanarya, deplasmanda zorlu bir mücadele verdi... Temsilcimiz Süper Lig'den sonra Avrupa'da da yoluna kayıpsız devam etti.

"Maçtaki ilk isabetli şut 52. dakikada frikikten ve Fenerbahçe tarafından çekilebildi" desem aslında bu cümle bile tek başına çok fikir verebilir. Hakemin ilk düdüğüyle birlikte kalesinin önüne 'otobüsü park eden' bir Spartak Trnava vardı sahada...

Fenerbahçe'nin dengelerini, kendi sahalarının her noktasında kapanarak, 11 kişi savunma yaparak, oyunda sert müdahalelerde bulunarak ve kontralarla bozmaya çabalayan bir rakip izledik uzunca süre...

TRNAVA TOPU BIRAKTI, SERTLİĞE BAŞVURDU

Slovak ekibi topun kontrolünü tamamen Fenerbahçe'ye bırakıyordu. Ancak temsilcimizin takım olarak enine ve boyuna uzun bir 'takım boyu' oluşturması, mesafeleri doğru ayarlayamaması gibi faktörler meşin yuvarlağın gole dönük kullanılmasını da önledi.

Spartak Trnava, dersine iyi çalıştığı için set hücumlarında çok başarılı olma potansiyelleri olmadığının farkındaydı. Buna göre bir strateji izlediler. Fenerbahçe tarafı ise olabildiğince tempoyu yüksek tutup rakip yarı alanda boşluklar oluşturmayı kovaladı.

ORTA SAHA SAVUNMA AĞIRLIKLI KALDI

Sarı lacivertli ekip ilk 20 dakika itibariyle daha net, baskın bir oyun ortaya ve golü koklayan taraftı. Teknik direktör İsmail Kartal, kaleden başlayarak ileri uca kadar ciddi bir rotasyona gitmişti.

Spartak Trnava gibi kalabalık savunma yapan, hatta her şeyi bırakıp sadece savunma yapan bir takıma karşı Fenerbahçe orta sahası biraz 'yaratıcılıktan uzak' kaldı. Mert Hakan Yandaş ve Crespo daha çok savunmaya yönelik oynadıklarından, Zajc ise ilk yarıda pek ortalıkta gözükmediğinden dolayı ilk devre boyunca gol çıkmadı.

HAKEM DE DENGESİZLİĞE YOL AÇTI

Fenerbahçe özellikle 2. ve 3. bölgeler arasındaki geçişlerde çok akışkan bir performans ortaya koyamadı. İlk devrede Miguel Crespo, Batshuayi ve King aktif olmaya çabaladı. Ancak bir noktada hakem de oyuna kancalar attı. Çalması gereken bazı düdükleri ve göstermesi gereken bazı kartları atladı. Ancak tam tersine bazı ucuz fauller çaldı ve atladığı noktalar oldu.

Spartak Trnava her an bir psikolojik savaş yaratma derdindeydi. Topa çok hakim olup gol fırsatları yakalayamayan Fenerbahçe zorlandı.

BATSHUAYI İLE GOLE ÇOK YAKLAŞTIK AMA...

Başladığı gibi golsüz sona eren devrenin ardından maçtaki ilk isabetli şut geldi. Dakikalar 52'yi gösterirken frikikten çekilen şutta Spartak Trnava kalecisi Takaç devleşti. Hemen bu atağın dönüşünde Fenerbahçe kalesinde Koştrna'nın uzaktan şutuyla tehlikeli olan rakibe kaleci İrfan Can Eğribayat izin vermedi.

Bu pozisyonlardan 10 dakika sonra Batshuayi, King'in büyük emeklerle getirdiği topta kaleciyle karşı karşıya kalmasına rağmen istediği gibi vuramayınca yüzde 100'lük bir golden oldu Fenerbahçe... Hemen devamında 63'te Trnava, Daniel ile gole çok yaklaşsa da top az farkla Fenerbahçe kalesinin yanından auta gitti.

FENERBAHÇE HER ANLAMDA ÜSTÜNLÜK KURDU

Maçın temposu arttıktan sonra gidişatı en net değiştirebilecek hamleler, beklenen bölgeye yani sarı lacivertlilerin orta sahasına geldi İsmail Kartal tarafından... Szymanski, Fred ve Djiku oyuna girerken; Zajc, Mert Hakan Yandaş ile Becao oyundan çıktı.

Kronometreler 69. dakikayı gösterdiğinde, Fenerbahçe topla oynama oranında rakibine karşı %75'e, %25 üstündü. Temsilcimiz 477 pas yapıp %90 isabet sağlamışken aynı oran rakibimizde 166 pasa %68 isabet şeklindeydi. Yani açık ara tüm istatistikler de Fenerbahçe'nin oyuna hakimiyetini gözler önüne seriyordu.

KİLİDİ AÇAN YILDIZ JOSHUA KİNG OLDU!

60'lı dakikaların sonundan itibaren arka arkaya köşe vuruşları ve oyuna giren Szymanski ile Fred'in etkisiyle baskımız iyiden iyiye artmaya başladı. Ve nitekim 70. dakikada kilidi çözen isim Joshua King oldu! Topla o muhteşem slalomlarından birini yapan King, Ryan Kent ile paslaştı ve uzaktan yaptığı vuruşta kaleci Takaç'ı avladı: 0-1.

Yediği golden sonra sarı lacivertlilerin kalesine gelmeye çabalayan Spartak Trnava, dilediği gibi hamleler yapamadı.

GOLÜ KING ATTI, BEN FRED'E YAZDIM...

İlk golden 11 dakika sonra sahneye yine King çıkacaktı. Rakibi gözlemleyen, gözlemini deneyimiyle harmanlayan, muhtemelen o boşlukları oyuna girmeden bile kalitesiyle gören Fred; göstere göstere boşluğa gidip topu alarak asistiyle kilidi tamamen açtırdı King’e: 0-2. Yıldız futbolcu ile düz futbolcu farkını böyle anlarda görünce mest oluyorum. Golü Joshua atsa da ben Fred'e yazdım diyebilirim...

İNANILMAZ HATA VE SZYMANSKI KALİTESİ!

Tam Fenerbahçe rahat iki nefes aldı ve 3 puanı cebe koyup liderliğe yükseldi diye rahatlamaya başlamışken; 88'de Ofori, Oosterwolde'nin kritik hatasından faydalanıp topu boş ağlara yolladı: 1-2.

Temsilcimiz hızlı bir refleks ve muhteşem bir atakla, 89'da Szymanski'nin kalite kokan golüyle yanıt verdi. Ancak yapılan VAR incelemesi sonrası bu resital gibi gelen gol iptal edildi ve skor 2-1'de kaldı... Kalan dakikaları baskı yemeden rahat geçiren temsilcimiz, Avrupa'da 6 puanla zirveyi korudu.