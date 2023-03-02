2 Mart 2023 Perşembe
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Fenerbahçe'nin Topuk Yaylası buz tuttu

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde Fenerbahçe'nin spor tesislerinin bulunduğu ve doğal güzellikleriyle ünlü Topuk Yaylası'ndaki göletin yüzeyi hava sıcaklıklarının düşmesiyle buzla kaplandı. 

Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe - 14:13
Takip Et

Fenerbahçe'nin Topuk Yaylası buz tuttu

Fenerbahçe'nin Topuk Yaylası buz tuttu
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, Düzce'nin yüksek kesimlerinde soğuk hava etkili oluyor. Kaynaşlı ilçesi yaylalarına yağan kar, doğal güzelliklerin ortaya çıkmasına neden oldu. 

Fenerbahçe Spor Kulübünün tesislerinin de bulunduğu Bıçkıyanı köyü sınırları içerisinde yer alan Topuk Yaylası Göletinin çevresi, güzel doğası ve temiz havasıyla doğa tutkunlarına gezi ve tatil imkanları sunuyor. 

Bölgeyi etkisi altına alan soğuk hava, bin 300 rakımlı Topuk Yaylası Göleti'ni dondurdu. Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düşmesi nedeniyle buz tutan gölden kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. 

Topuk Yaylası'na gelenler, göletin çevresinde yürüyüş yaparak manzaranın ve temiz havanın tadını çıkardı. Bazı vatandaşlar ise göletin kenarında cep telefonlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi. Karla kaplanan eşsiz güzelliklere sahip yayla drone ile görüntülendi.

"HAVA HARİKA"

Tatil için Balıkesir Altınoluk'tan gelen Fırat ve Gizem Yıldırım çifti, “Bizim bölgemiz yazlık. Bu bölgeyi seçtik, çok sevdik sessiz sakin huzurlu çok güzel bir yer. Her zaman gelmeye çalışıyoruz mart ayındayız bu sefer göleti donmuş halinde gördük yazın başka bir güzel herkese tavsiye ederiz. Havası mis gibi harika” ifadelerine yer verdi.

“YAĞIŞ BEKLİYORUZ”

Yaylaya gelen tatilcilere kayak eğitimi veren Ferhat Cengiz, "Burası Topuk Yaylası, bin 300 metre yüksekliğinde kış turizmine çok uygun kayak kızak kar motorumuz mevcut. Göl buz tutmuş durumda iklimlerde değişmiş durumda ocak sonunda kar yağdı şu an yavaş yavaş erimeye yüz tuttu" dedi.

Cengiz "Pazar günü inşallah bir yağış bekliyoruz inşallah yağar sezonumuz nisan ayına kadar uzar. Yaz aylarında aktiviteler değişiyor göl çevresinde turlar düzenleniyor binlerce kişi buraları ziyarete geliyor. Arazi araçlarıyla turlar düzenleniyor, orman içinde koşu, yürüyüş parkurları mevcut çocuklar için oyun parkı var” diye konuştu.

 

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Bölge verip depremin büyüklüğünü paylaştı. Deprem Kahini "Yine Türkiye'yi vuracak" dedi
1
﻿Bölge verip depremin büyüklüğünü paylaştı. Deprem Kahini
﻿Bölge verip depremin büyüklüğünü paylaştı. Deprem Kahini "Yine Türkiye'yi vuracak" dedi
﻿Atmosfer'de yaramaz dönem başlıyor diyen Kerem Ökten kar fırtınasının İstanbul'u vuracağı tarihi açıkladı
2
﻿Atmosfer'de yaramaz dönem başlıyor diyen Kerem Ökten kar fırtınasının İstanbul'u vuracağı tarihi açıkladı
﻿Atmosfer'de yaramaz dönem başlıyor diyen Kerem Ökten kar fırtınasının İstanbul'u vuracağı tarihi açıkladı
﻿Yasa meclisten geçti. EYT derneği kapatıldı
3
﻿Yasa meclisten geçti. EYT derneği kapatıldı
﻿Yasa meclisten geçti. EYT derneği kapatıldı
﻿Naci Görür'den kendisini Celal Şengör'le kıyaslayan İlber Ortaylı'ya yanıt
4
﻿Naci Görür'den kendisini Celal Şengör'le kıyaslayan İlber Ortaylı'ya yanıt
﻿Naci Görür'den kendisini Celal Şengör'le kıyaslayan İlber Ortaylı'ya yanıt
﻿Fenerbahçe taraftarı gece yarısı Kadıköy’de ‘diktatör’ pankartı açtı
5
﻿Fenerbahçe taraftarı gece yarısı Kadıköy’de ‘diktatör’ pankartı açtı
﻿Fenerbahçe taraftarı gece yarısı Kadıköy’de ‘diktatör’ pankartı açtı
﻿Enkazdan ''çığlık geldi'' ihbarı polisleri harekete geçirdi
6
﻿Enkazdan ''çığlık geldi'' ihbarı polisleri harekete geçirdi
﻿Enkazdan ''çığlık geldi'' ihbarı polisleri harekete geçirdi
﻿İşte EYT'lilerin emeklilik sürecinde yapması gerekenler
7
﻿İşte EYT'lilerin emeklilik sürecinde yapması gerekenler
﻿İşte EYT'lilerin emeklilik sürecinde yapması gerekenler
﻿Beşiktaş'ta son bomba: Matthaus Teoman
﻿Beşiktaş'ta son bomba: Matthaus Teoman
﻿Beşiktaş'ta son bomba: Matthaus Teoman
﻿Fenerbahçe Çadırkent Hatay'da kuruldu
﻿Fenerbahçe Çadırkent Hatay'da kuruldu
﻿Fenerbahçe Çadırkent Hatay'da kuruldu
﻿Tacikistan'a kaçtı. Yakalama kararı çıkınca uçaktan indirilmeden İstanbul'a geri yollandı
﻿Tacikistan'a kaçtı. Yakalama kararı çıkınca uçaktan indirilmeden İstanbul'a geri yollandı
﻿Tacikistan'a kaçtı. Yakalama kararı çıkınca uçaktan indirilmeden İstanbul'a geri yollandı
﻿Tüketici kredileri 1 trilyon 200 milyara TL'ye dayandı
﻿Tüketici kredileri 1 trilyon 200 milyara TL'ye dayandı
﻿Tüketici kredileri 1 trilyon 200 milyara TL'ye dayandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.