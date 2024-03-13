Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'ni kazanma oranı belli oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'ni kazanma oranı belli oldu
UEFA Konferans Ligi'nin favorileri açıklandı. Fenerbahçe'nin oranı da güncellendi.

UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'i 3-0 yenerek çeyrek final kapısını ardına kadar açmıştı.

Son 16 turu ilk maçlarının oynanmasının ardından veri analiz şirketi Opta, kupadaki favorileri oranlarıyla açıkladı. Fenerbahçe'nin oranı da güncellendi.

Oranlar şöyle:

ASTON VILLA - YÜZDE 26.4
LILLE- YÜZDE 21
FENERBAHÇE - YÜZDE 15.1
FIORENTINA - YÜZDE 13.6
MACCABI TEL AVIV - YÜZDE 7.7
DINAMO ZAGREB - YÜZDE 4.8
CLUB BRUGGE - YÜZDE 4.2
VIKTORIA PLZEN - YÜZDE 1.9
MOLDE - YÜZDE 1.6
MACCABI HAIFA - YÜZDE 1.1
AJAX - YÜZDE 1
SERVETTE - YÜZDE 0.7
PAOK - YÜZDE 0.4
UNION SAINT-GILLOISE - YÜZDE 0.3
STURM GRAZ - YÜZDE 0.1
OLYMPIAKOS - YÜZDE 0.1

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