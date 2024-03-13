Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'ni kazanma oranı belli oldu

UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'i 3-0 yenerek çeyrek final kapısını ardına kadar açmıştı.
Son 16 turu ilk maçlarının oynanmasının ardından veri analiz şirketi Opta, kupadaki favorileri oranlarıyla açıkladı. Fenerbahçe'nin oranı da güncellendi.
Oranlar şöyle:
ASTON VILLA - YÜZDE 26.4
LILLE- YÜZDE 21
FENERBAHÇE - YÜZDE 15.1
FIORENTINA - YÜZDE 13.6
MACCABI TEL AVIV - YÜZDE 7.7
DINAMO ZAGREB - YÜZDE 4.8
CLUB BRUGGE - YÜZDE 4.2
VIKTORIA PLZEN - YÜZDE 1.9
MOLDE - YÜZDE 1.6
MACCABI HAIFA - YÜZDE 1.1
AJAX - YÜZDE 1
SERVETTE - YÜZDE 0.7
PAOK - YÜZDE 0.4
UNION SAINT-GILLOISE - YÜZDE 0.3
STURM GRAZ - YÜZDE 0.1
OLYMPIAKOS - YÜZDE 0.1
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