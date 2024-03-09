Fenerbahçe'nin vefat eden efsane başkanı Tahsin Kaya kimdir?

Fenerbahçe’nin eski başkanlarından Tahsin Kaya hayatını kaybetti.
Fenerbahçe Spor Kulübü’nün resmi internet sayfasından yapılan açıklamada Yüksek Divan Kurulu Üyesi ve eski başkanlarından Tahsin Kaya’nın hayatını kaybettiğini duyurdu.
Tahsin Kaya kimdir, kaç yaşındaydı? Tahsin Kaya hangi yıllar arasında Fenerbahçe Başkanlığı yaptı?
Tahsin Kaya 1986- 1989 yılları arasında Fenerbahçe Spor Kulübü’nün başkanlığını yapmıştır.
Fikret Arıcan’ın ardından göreve gelen Tahsin Kaya, yönetiminde sarı-lacivertliler birçok başarıya imza attı.
Fenerbahçe’nin 103 golle şampiyon olduğu sezonda Fenerbahçe Spor Kulübü’nün Başkanı olan Tahsin Kaya, 1937 yılında doğmuştur.
Spor yöneticisi ve iş insanıdır.
Kaya Holding kurucuları arasında yer alan Tahsin Kaya, 87 yaşında 9 Mart 2024 tarihinde vefat etmiştir.