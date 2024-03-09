Balotelli 87'de sahne aldı Konyaspor karalar bağladı

Trendyol Süper Lig’in 29. hafta mücadelesinde Tümosan Konyaspor, sahasında Yukatel Adana Demirspor ile karşılaştı.

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu’ndaki karşılaşma 2-2’lik eşitlikle sonuçlandı.

Konyaspor’un gollerini Sokol Cikalleshi, 9 ve 45. dakikalarda penaltıdan attı.

Adana Demirspor’un sayıları ise 32. dakikada Yusuf Erdoğan ve 87. dakikada Mario Balotelli tarafından kaydedildi.

Bu beraberlikle Konyaspor puanını 32’ye çıkardı. Geçen hafta Karagümrük’ü yenerek 10 maçlık kazanamama serisine son veren Adana Demirspor ise 36 puana yükseldi.

Sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Adana Demirspor 3-0 galibiyetle tamamlamıştı.

Gelecek hafta Konyaspor, Fatih Karagümrük deplasmanına gidecek. Adana Demirspor ise evinde Sivasspor’u konuk edecek.