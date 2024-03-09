Galatasaray sahasında 3-1 kaybetti

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Galatasaray sahasında 3-1 kaybetti
Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı konuk ettiği Alanya Belediyespor'a 3-1 yenildi.

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 24. haftasında; Galatasaray HDI Sigorta, Brand Group Alanya Belediyespor'u sahasında ağırladı.

Sarı-Kırmızılı ekip mücedeleden 3-1'lik skorla yenik ayrıldı.

Galatasaray ilk seti 25-18'lik skorla kazansa da daha sonra oyuna ağırlığını koyan Brand Group Alanya Belediyespor; 22-25, 24-26, 22-25'lik setlerde durumu 3-1'e getirip galibiyete ulaştı.

Galatasaray HDI Sigorta-Brand Group Alanya Belediyespor: 1-3
Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol
Hakemler: Erdal Akıncı, Aylin Turnaoğlu
Galatasaray HDI Sigorta: Zimmermann, Kujundzic, Ahmet Tümer, Hadrava, Baturalp Burak Güngör, Oğuzhan Karasu (Beytullah Hatipoğlu, Muzaffer Yönet, Onur Günaydı, Ozan Ataseven, Osman Çağatay Durmaz)
Brand Group Alanya Belediyespor: Seganov, Uriarte, Emin Gök, Saadat, Cafer Kirkit, Uğur Kılınç (Azizcan Ataoğlan, Ali İhsan Heper, Oğuzhan Doğruluk, İrfan Çetinkaya, Zeka Çağatay Kır)
Setler: 25-18, 22-25, 24-26, 22-25
Süre: 112 dakika (25, 26, 30, 31)

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