Fenerbahçe'nin yeni hocası belli oldu. Yarın geliyor

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe'nin yeni hocası belli oldu. Yarın geliyor
Fenerbahçe Beko, görevine son verilen Dimitris Itoudis'in yerine Sarunas Jasikevicius'u getiriyor.

Üst üste alınan başarısız sonuçların ardından Fenerbahçe Beko'da başantrenör Dimitris Ituidis ile yollar ayrıldı.

Hemen yeni hoca arayışlarına başlayan Sarı-Lacivertli ekip, Sarunas Jasikevicius ile anlaşmak üzere.

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Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe Beko'da Sarunas Jasikevicius'un en güçlü aday olarak yönetimde masaya yatırıldı.

Litvanyalı gazeteci Donatas Urbonas da Fenerbahçe yönetimi, Sarunas Jasikevicius ile temas kurdu. İlk görüşmelerde 2,5 yıllık sözleşme konusunda büyük oranda ilerleme kaydedildi.

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Fenerbahçe Beko'da 2010/11 sezonunda basketbol oynayan Sarunas Jasikevicius'un perşembe günü İstanbul'a gelmesinin beklendiği belirtildi. Ayrıca Jasikevicius'un cuma günkü AS Monaco ile oynanacak EuroLeague maçında çıkma ihtimalinin olduğu vurgulandı.

Geçen sezon Barcelona'yı çalıştıran 47 yaşındaki Sarunas Jasikevicius, İspanyol ekibinden sonra bir takıma imza atmadı.

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