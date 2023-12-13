Fenerbahçe'de 2 eksik. Spartak Trnava hazırlıkları tamamlandı

Kaynak: AA
Fenerbahçe'de 2 eksik. Spartak Trnava hazırlıkları tamamlandı
UEFA Konferans Ligi'nde yarın Spartak Trnava'yı konuk edecek olan Fenerbahçe son antrenmanını yaptı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 6. ve son hafta maçında yarın Slovakya'nın Spartak Trnava ekibini konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

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Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

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Sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao ile Miha Zajc dışında oyuncuların tamamının yer aldığı idman, koordinasyon hareketleriyle devam etti.

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Futbolcuların 3 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas idmanı gerçekleştirdiği antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel çalışmaların yapıldığı öğrenildi.

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