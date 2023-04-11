Dernek Fenerbahçe'ye sponsor oldu

Fenerbahçe Kulübü ile 1907 Fenerbahçe Derneği arasında, "Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı Forma Sırt Sponsorluğu" anlaşması imzalandı.

Ülker Stadyumu'nda düzenlenen imza törenine Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, Yönetim Kurulu Üyesi Simla Türker Bayazıt, 1907 Fenerbahçe Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat Perahya ve dernek yönetim kurulu üyesi Funda Uzun, Fenerbahçe Opet Takım Menajeri Pelin Çelik ile sarı-lacivertli ekibin kaptanı Eda Erdem Dündar katıldı.

Fenerbahçe'nin her ihtiyacına koşan 1907 Fenerbahçe Derneğine iş ortaklığı için teşekkür eden Burak Çağlan Kızılhan, "Voleybol kadın takımımız hem ligde şampiyonluk hedefinde emin adımlarla ilerliyor hem de CEV Avrupa Şampiyonluğu'nda da rakibi VakıfBank'ı geçen hafta 3-0 mağlup etti. Bu hafta da önemli bir maçımız var. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında Avrupa Kupası'nı ülkemize getirmek istiyoruz. İş birliğinin uzun yıllar devam etmesini temenni ediyorum, hayırlı olsun." dedi. (AA)

