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İmza için yola çıkıyor: Fenerbahçe'den flaş transfer atağı

Serie A takımlarından Parma forması giyen Oosterwelde ile Fenerbahçe, her konuda anlaştı.

Haber Giriş: 28 Ocak 2023 Cumartesi - 19:42
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Fenerbahçe'nin yeni transferi Türkiye'ye geliyor

İmza için yola çıkıyor: Fenerbahçe'den flaş transfer atağı
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Parma'yla her konuda anlaşan Fenerbahçe, Jayden Oosterwelde'de İstanbul'a davet etti.

PAZAR GÜNÜ İSTANBUL'DA

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Pazar akşam saatlerinde İstanbul'da olacak 21 yaşındaki Hollandalı sol bek, sağlık kontrolü ve son detaylar görüşüldükten sonra resmi sözleşmeye imza atacak.

Jayden Oosterwolde 22. haftası oynanan İtalya İkinci Ligi'nde (Serie B) Parma formasıyla 18 maça çıktı ve 1 gol kaydetti.

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