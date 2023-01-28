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Arda Güler dünya devinin listesinde

Fransa devi Paris Saint-Germain, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'i listesine aldı.

Haber Giriş: 28 Ocak 2023 Cumartesi - 10:20
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Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler dünya devinin listesinde

Arda Güler dünya devinin listesinde
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Portekiz basınından Bola, haberi manşetine taşıdı.

İşte Bola sitesinde geçen haber;

''FootMercato'nun haberine göre; Olympique Lyon'dan Rayan Cherki'yi kiralamak isteyen PSG, bu transferin başarısız olması durumunda Jorge Jesus'un öğrencisi Arda Güler'e yönelecek.

17 yaşındaki Arda Güler Fenerbahçe'nin as takımında ikinci sezonunu yaşıyor.

Geçen sezon 16 resmi maçta 3 gol 5 asistten sonra bu sezon 15 maçta 3 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.''

 

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