Joao Pedro'yu canlı yayında arı soktu. Fenerbahçeli futbolcu neye uğradığını şaşırdı

Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Joao Pedro, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Ancak Joao Pedro bu açıklamalar sırasında talihsiz bir an yaşadı.
JOAO PEDRO'YU ARI SOKTU
Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Joao Pedro'yu arı soktu.
Konuştuğu esnada başında dolaşan arıyı eliyle yakalayan Brezilya asıllı İtalyan futbolcunun elini arı soktu.
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