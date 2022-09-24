24 Eylül 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Joao Pedro'yu canlı yayında arı soktu. Fenerbahçeli futbolcu neye uğradığını şaşırdı

Joao Pedro'yu canlı yayında arı soktu. Fenerbahçeli futbolcu neye uğradığını şaşırdı

Fenerbahçe'nin yıldız ismi Joao Pedro, bugün yapılan sabah antrenmanı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Brezilyalı oyuncu konuşma yaparken arı ısırdı.

Haber Giriş: 24 Eylül 2022 Cumartesi - 13:37
Takip Et

Fenerbahçe'nin yıldız ismi Joao Pedro açıklamalarda bulunurken elini arı soktu

Joao Pedro'yu canlı yayında arı soktu. Fenerbahçeli futbolcu neye uğradığını şaşırdı
+
Aa
-

Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Joao Pedro, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Ancak Joao Pedro bu açıklamalar sırasında talihsiz bir an yaşadı.

JOAO PEDRO'YU ARI SOKTU
Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Joao Pedro'yu arı soktu.

Konuştuğu esnada başında dolaşan arıyı eliyle yakalayan Brezilya asıllı İtalyan futbolcunun elini arı soktu.

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Sırpların silahını MKE'ninmiş gibi sattığı ortaya çıkmıştı... Ensarcı başkanın özgeçmişi de sahteymiş!
1
﻿Sırpların silahını MKE'ninmiş gibi sattığı ortaya çıkmıştı... Ensarcı başkanın özgeçmişi de sahteymiş!
﻿Sırpların silahını MKE'ninmiş gibi sattığı ortaya çıkmıştı... Ensarcı başkanın özgeçmişi de sahteymiş!
﻿Süleyman Soylu'ya bir hafta süre veren Ümit Özdağ yeni video paylaştı
2
﻿Süleyman Soylu'ya bir hafta süre veren Ümit Özdağ yeni video paylaştı
﻿Süleyman Soylu'ya bir hafta süre veren Ümit Özdağ yeni video paylaştı
﻿Kılıçdaroğlu'nun sözleri sonrası Meral Akşener'den dikkat çeken çıkış
3
﻿Kılıçdaroğlu'nun sözleri sonrası Meral Akşener'den dikkat çeken çıkış
﻿Kılıçdaroğlu'nun sözleri sonrası Meral Akşener'den dikkat çeken çıkış
﻿Dolandırıcı mısınız sorusuna Cem Uzan'dan olay yanıt. Bir anda yüzü kıpkırmızı oldu
4
﻿Dolandırıcı mısınız sorusuna Cem Uzan'dan olay yanıt. Bir anda yüzü kıpkırmızı oldu
﻿Dolandırıcı mısınız sorusuna Cem Uzan'dan olay yanıt. Bir anda yüzü kıpkırmızı oldu
﻿Kılıçdaroğlu SPK’yı borsa için son kez uyardı. Blöf yapmıyorum diyerek açıkladı
5
﻿Kılıçdaroğlu SPK’yı borsa için son kez uyardı. Blöf yapmıyorum diyerek açıkladı
﻿Kılıçdaroğlu SPK’yı borsa için son kez uyardı. Blöf yapmıyorum diyerek açıkladı
﻿Bakan Murat Kurum’un kuzeni 2 kişiyi öldürdü 
6
﻿Bakan Murat Kurum’un kuzeni 2 kişiyi öldürdü 
﻿Bakan Murat Kurum’un kuzeni 2 kişiyi öldürdü 
﻿7 yerinden bıçakladı. Dehşet anları kask kamerasında. Saldırgandan pişkin savunma
7
﻿7 yerinden bıçakladı. Dehşet anları kask kamerasında. Saldırgandan pişkin savunma
﻿7 yerinden bıçakladı. Dehşet anları kask kamerasında. Saldırgandan pişkin savunma
﻿Endonezya'da 6,2'lik deprem
﻿Endonezya'da 6,2'lik deprem
﻿Endonezya'da 6,2'lik deprem
﻿Hamile kadın askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı
﻿Hamile kadın askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı
﻿Hamile kadın askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı
﻿Gaziantep Şehitkamil’de icradan satılık dükkan
﻿Gaziantep Şehitkamil’de icradan satılık dükkan
﻿Gaziantep Şehitkamil’de icradan satılık dükkan
﻿Ankara Kahramankazan'da icradan satılık arsa
﻿Ankara Kahramankazan'da icradan satılık arsa
﻿Ankara Kahramankazan'da icradan satılık arsa
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.