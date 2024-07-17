Fenerbahçe'nin yıldızı Galatasaray taraftarıyla kapıştı

Fransız futbolcu Allan Saint-Maximin, Fenerbahçe’ye transfer olduktan sonra sosyal medyada çarpıcı bir mesaj paylaştı.

Saint-Maximin, Fenerbahçe’nin maçlarını televizyondan izlerken taraftarların yarattığı muhteşem atmosferi hissettiğini ve artık bunu doğrudan sahada yaşayabileceğini belirtti.

Kulübün kendisini transfer etme konusundaki kararlılığı ve “Special One” olarak bilinen teknik direktörün ilham verici sözleri, bu fırsatın gerçekleşmesine yardımcı oldu.

Saint-Maximin, Fenerbahçeli olduğu için ne kadar mutlu olduğunu ve sahada tutkuyla mücadele edeceğini vurguladı.

Ayrıca, İtalyan gazeteci Fabrizio Romano’nun 5 yıldızlı Fenerbahçe logosunu kullanması üzerine Galatasaray taraftarının “Doğru logo bu” yorumuna yanıt olarak, Saint-Maximin 5 yıldızlı Fenerbahçe formasını gösteren bir görsel paylaştı.

Saint Maximin'in açıklaması şöyle:

"Fenerbahçe'nin maçlarını her izlediğimde taraftarların yarattığı muhteşem atmosferi hissetmek için televizyonun sesini açardım! Şimdi bunu doğrudan sahada yaşayabileceğim.

Bu inanılmaz fırsat, kulübün beni buraya getirme konusundaki inanılmaz kararlılığı ve Fenerbahçe'nin benim için doğru yer olduğuna beni ikna eden "Special One'ın" ilham verici sözleri sayesinde mümkün oldu. Bu güveni onurlandırmak için her şeyimi vermeye hazırım!

Fenerbahçeli olduğum için ne kadar mutlu olduğumu ve nasıl bir enerjiyle geldiğimi hayal bile edemezsiniz! İçimde yanan bir tutku var ve sizi gururlandırmak için her şeyimi vereceğim!

Yaşa Fenerbahçe!"