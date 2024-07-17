Türkiye Litvanya'ya yenildi şampiyonluk gitti

Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye Litvanya'ya yenildi şampiyonluk gitti

FIBA Erkekler 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Son 16 Turu'nda Litvanya'ya yenilen Türkiye, şampiyonluk şansını kaybetti.

Türkiye, FIBA Erkekler 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası’ndaki son 16 turunda Litvanya’ya 79-63 yenildi.
Maç, Polonya’nın Gdynia kentinde oynandı.
Ay-yıldızlılar, müsabakanın ilk çeyreğini 18-17 önde tamamladı, ancak devreye 37-35 geride girdi. Üçüncü çeyrekte farkı açan Litvanya, son periyoda 59-39 önde girdi ve maçı 79-63 kazandı.
Bu sonuçla Litvanya, çeyrek finale yükseldi.
Organizasyonu klasman müsabakalarıyla tamamlayacak olan 20 Yaş Altı Erkek Milli Takımımız, İsrail ile 18 Temmuz Perşembe günü saat 21.30’da karşı karşıya gelecek.

5000744cf19c447586d983ed85bb699d-wieszps59sx59xdp0ncd.jpeg

5ce74c1fb6164f789d8ff1e0335f7c7c-my0tn3nrwjjeyfpaloj0.jpeg

110d25bb6a254daba21b39d39b0275d2-gnthchn7qrfzatmqkvzh.jpeg

İlgili Haberler
Beşiktaş ayağa kalktı bu nasıl forma
Filenin Sultanları'ndan flaş pozlar. Zehra Güneş büyüledi
Fenerbahçe'nin yıldızı Galatasaray taraftarıyla kapıştı
Son Haberler
Erdoğan'ın imzası ile atama ve görevden almalar Resmi Gazete'de Gündem
Erdoğan'ın imzası ile atama ve görevden almalar Resmi Gazete'de
Mevduat faizinden 10 kat fazla getirisi var. Buna yatırım yapan para basacak Ekonomi
Mevduat faizinden 10 kat fazla getirisi var. Buna yatırım yapan para basacak
Lüks otelde 6 kişi öldürüldü! Kan donduran detaylar ortaya çıktı Dünya
Lüks otelde 6 kişi öldürüldü! Kan donduran detaylar ortaya çıktı
Beşiktaş ayağa kalktı bu nasıl forma Spor
Beşiktaş ayağa kalktı bu nasıl forma
Fırıncı yaşlı adamı bayat ekmek topladığı için darbetti Gündem
Fırıncı yaşlı adamı bayat ekmek topladığı için darbetti
Geçen sezonun televizyon raporu Yazarlar
Geçen sezonun televizyon raporu
Her âşık ustası ile iftihar eder Yazarlar
Her âşık ustası ile iftihar eder