Türkiye Litvanya'ya yenildi şampiyonluk gitti

Türkiye, FIBA Erkekler 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası’ndaki son 16 turunda Litvanya’ya 79-63 yenildi.

Maç, Polonya’nın Gdynia kentinde oynandı.

Ay-yıldızlılar, müsabakanın ilk çeyreğini 18-17 önde tamamladı, ancak devreye 37-35 geride girdi. Üçüncü çeyrekte farkı açan Litvanya, son periyoda 59-39 önde girdi ve maçı 79-63 kazandı.

Bu sonuçla Litvanya, çeyrek finale yükseldi.

Organizasyonu klasman müsabakalarıyla tamamlayacak olan 20 Yaş Altı Erkek Milli Takımımız, İsrail ile 18 Temmuz Perşembe günü saat 21.30’da karşı karşıya gelecek.