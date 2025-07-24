Fenerbahçe'nin yıldızına Ligue 1'den çifte talip!

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Fenerbahçe'nin yıldızına Ligue 1'den çifte talip!

Fenerbahçe'de gözden düşen ve yolların ayrılmak istendiği Alexander Djiku için sıcak bir gelişme yaşandı. Tecrübeli savunmacıya, Fransa'dan 2 talip çıktı.

Fenerbahçe'nin yeni sezonda kadroda düşünmediği Ganalı stoperi Alexander Djiku için sarı-lacivertlilere teklifler gelebilir. Fransa Ligue 1'den 2 takımın talip olduğu öğrenildi.

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Metz ve Le Havre'ın 30 yaşındaki futbolcu için ilerleyen günlerde Sarı- Lacivertliler ile temaslara başlaması bekleniyor.

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Alexander Djiku, 2023 yılının yaz transfer döneminde bonservissiz bir şekilde Strasbourg'tan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

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