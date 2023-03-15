Serdar Dursun Fenerbahçe'yi dava etti. Tahkim Kurulundan cevap gecikmedi

Fenerbahçe'nin milli forveti Serdar Dursun, futbol toplarını beğenmediğini dile getiren bir sosyal medya paylaşımı yaparak şikayetini dile getirdi. Sonrasında Fenerbahçe, oyuncuya 15 bin Euro para cezası verdi.

SERDAR DURSUN UÇK'YA GİTTİ

Serdar Dursun bu cezanın verilmesi üzerine TFF'nin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na gitti. Milli futbolcu Serdar Dursun ile Fenerbahçe arasındaki gerilim, Tahkim Kurulu'nun Salı günü açıkladığı kararla ortaya çıktı. Kurulun kararlarının ilk maddesinde yer alan Serdar'ın, Fenerbahçe ile arasındaki davada, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun kararının onandığı açıklanmıştı.

TAHKİM DAVAYI REDDETTİ

Tahkim kurulu da yaptığı incelemenin ardından sarı-lacivertli kulübü haklı bularak davayı reddettiğini açıkladı. Yapılan açıklamada "Futbolcu Serdar Dursun'un, Fenerbahçe Futbol A.Ş. ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 15.12.2022 tarih ve E.2022/501- K.2022/482 sayılı kararına karşı itirazı incelendi. Tahkim Kurulu'nun 10.03.2023 tarihli toplantısında incelemeye alınan dosyada yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir."