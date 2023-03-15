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Türkiye Gökhan Zan ve Volkan Demirel'e minnettar. Onlar olmasa Hatay'daki felaketin büyüklüğü örtbas edilecekti. Sizi hiç unutur muyuz

11 ili yıkan depremlerde Hatay'da olan Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel ve Eski futbolcu Gökhan Zan'ın bölgeyi hiç terk etmeyerek bölgedekilere hem bireysel hem sosyal medya çağrılarıyla yaptıkları yardımlar hiç unutulmayacak...

Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba - 10:30
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Onlar olmasa Hatay'daki felaketin büyüklüğü örtbas edilecekti

Türkiye Gökhan Zan ve Volkan Demirel'e minnettar. Onlar olmasa Hatay'daki felaketin büyüklüğü örtbas edilecekti. Sizi hiç unutur muyuz
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6 Şubat'ta 11 ili yıkan deprem sonrası "Kurtarın bizi" çığlıklarının yükseldiği deprem bölgelerinde iktidar sınıfta kaldı.

50 bine yakan vatandaşın hayatını kaybettiği, binlerce insanın yaralı ve evsiz kaldığı depremin yankıları devam ediyor.

Çadırlar, battaniyeler depremden günler sonra bölgeye gönderilebilmiş; enkazdan kurtarma çalışmalarında eleman ve ekipman eksikliği, yetersizlik, depremzedeye gıda, yiyecek desteğinde gecikmeler isyan ettirmişti.

Depremin 3. gününde Kahramanmaraş'a giden Erdoğan askeri kışladan hemen çıkarmadığı ve madencileri bölgeye yollamadığı için tepki çekmişti.

KALPLERİ FETHETTİLER

Türkiye'yi vuran depremin ardından ilk günden itibaren Volkan Demirel ve Gökhan Zan canlı yayınlarda attıkları yardım çığlıklarıyla kalpleri fethetti.

Deprem çığlıklarına ve isyana kayıtsız kalmayan, futbolculuk döneminde Fenerbahçe kaptanı olarak rakip takım taraftarları tarafından sık sık eleştirilen ve küfürlere maruz kalan Volkan Demirel'i tüm taraftarlar bağırlarına bastı.

Hatay'daki çaresizliği canlı yayında gözyaşlarıyla Türkiye'ye duyuran Volkan Demirel için rakip takım taraftarları "Seni yanlış tanımışız. Sen artık Fenerbahçe'nin değil Türkiye'nin kaptanısın" dedi.

Hataylı Gökhan Zan da canlı yayınlarla yardım çağrısı yapan bir diğer isimdi. Gökhan'ın haykırışları sonrasında enkaz altında kalan birçok vatandaşa ulaşılmış ve şehirdeki organizasyon bozuklukları bir nebze de olsa giderilmişti.

Tüm bu çabaları takip eden Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşlar "Hatay’ın sesi oldunuz. Volkan Demirel ve Gökhan Zan hepimiz size minnettarız" mesajlarıyla iki futbolcuya teşekkür yağdırdı.

GALATASARAYLI ÜYELER AYAKTA ALKIŞLADI

Volkan Demirel ve Gökhan Zan Galatasaray Divan Kurulu toplantısına da damgasını vurmuş; Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel ve Galatasaraylı eski futbolcu Gökhan Zan'a yaptıklarından dolayı teşekkür etmişti.

Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Üyesi Can Çobanoğlu "Rekabet başka bir şey. Son zamanlarda ölçüsünü kaçırmış ve sporun ruhuna aykırı davranışlar olsa dahi böyle günlerde bir araya gelmeyi başarmış kulüplerimiz var. Bunlar ebedi dostumuz. Fenerbahçe ve Beşiktaşlı dostlarımıza iş birliklerinden dolayı teşekkür ederim. Milli sporcumuz Volkan Demirel kardeşim de ilk uyarı fişeğini attı.

Onu gözlerinden öpüyorum. Bana takımı hiç önemli değil. Yüreğinde hissettiği ay-yıldız ve bayrak sevgisi, bulunduğu yere hizmet etme sevgisi önemli. Volkan Demirel ve ailesine teşekkür ediyorum. Formamızı giyen Gökhan Zan'ın da çığlıkları vardı. Bölgeye acil yardım yetiştirilmesinde bu kardeşlerim ön ayak oldular" açıklamaları sonrası salonda yer alan divan kurulu üyeleri, Volkan Demirel ve Gökhan Zan alkışlamıştı.

AÇIKLAMALARI BOĞAZLARI DÜĞÜMLEDİ

1 Mart'ta futbol ailesi 'Omuz Omuza' kampanyasıyla depremzedelere yardım etmek için bir araya geldi. Deprem sırasında orada bulunan Volkan Demirel ile Gökhan Zan'ın yaptığı konuşmalar duygulandırdı.

Volkan Demirel: "Hatay'da bulunduğum sürede 100 kişiyi tanıdıysam neredeyse yarısını kaybettim. Başta mesai arkadaşım Taner Savut'a, oyuncu arkadaşımız Atsu'ya ve personelimize baş sağlığı diliyorum. Keşke onları hayatta tutabilseydik. Kendi adıma, ailelerinden özür diliyorum" dedi.

Gökhan Zan: "Ben artık önümüze bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Geleceğe umutla bakmak ve çözüme odaklanmak istiyorum. Volkan Demirel kardeşime teşekkür ediyorum, bir Hataylı gibi o bölgeyi sahiplendi. İyi ki varsın" diyerek duygularını ifade etti.

"KENDİ İMKANLARIMIZLA YAPTIK..."

Gökhan Zan'ın dün Halk TV canlı yayında "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan Çağatay ve Ali Bey beni aradılar, 'Neye ihtiyacınız varsa, buradayız' dediler. Yarım saate gelecek kepçeyi, o soğukta saatlerce bekledik. Defnedemiyoruz.

"YALAN SÖYLEDİ HAKKIMI HELAL ETMİYORUM..."

Enkazda bekledik, tekrar getirdik kendi imkanlarımızla yaptık. Böyle bir insan size yalan konuşuyor. Ben hakkımı helal etmiyorum. Bana yalan söyledi. Ne istediysek gelmedi. Vinç yolda dedi, gelmedi" ifadeleriyse boğazları bir kez daha düğümledi.

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