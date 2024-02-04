Fenerbahçe'nin yıldızları Pendikspor'a 3 puanı getirdi. Mirza Şeker yazdı

Hikmet Karaman'ın gelişi de şimdilik Adana Demirspor'a ilaç olmadı.

Henüz takımla galibiyeti olmayan tecrübeli teknik adam, çıktığı 3 maçta 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet çıkardı.

Pendikspor ise son 4 maçta aldığı 2 galibiyet ve 2 beraberlik ile küme hattından uzaklaşma açısından iyi reaksiyon verdi.

Özellikle Fenerbahçe'den kiralanan Umut Nayir'in performansı, takımı ayağa kaldırdı.

MAÇ HIZLI BAŞLADI!

Maç tempolu başlarken, ev sahibi ilk golü 11. dakikada Abdoulay Diaby ile buldu.

Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Diaby, karşı karşıya pozisyonda affetmedi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Pendikspor'da Mame Thiam-Umut Nayir ikilisi, hücumda çok etkili oluyor ve skor üretmeye devam ediyor.

Bu iki transfer Pendikspor'a ilaç gibi geldi diyebiliriz.

ADANA DEMİRSPOR'A SOĞUK DUŞ!

22. dakikada Umut Nayir farkı ikiye çıkaran golü atarken, asisti yapan bir kez daha Mame Thiam'dı.

2 golü de hazırlayan Mame Thiam'ın performansını da es geçmemek lazım.

İlk yarıda iyi bir performans çıkaran Pendikspor, soyunma odasına 2-0 önde gitti.

HİKMET HOCADAN HAMLELER

İkinci yarıya iki değişiklikle başlayan Hikmet Karaman, Nourani ve Yusuf Barasi'yi oyundan alırken, Abdurrahim Dursun ve Tayfun Aydoğan'ı sahaya sürdü.

Ancak ilk yarıda olduğu gibi ikinci yarıda da Pendikspor'un oyuna daha ağır bastığını gördük.

PENDİKSPOR 10 KİŞİ!

Pendikspor'da Halil Akbunar, 72. dakikada Tayfun'a yaptığı müdahalenin ardından direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Topa basan Halil Akbunar'ın faulü kasıtlı olarak yapmadığını düşünüyorum ancak karar tabi ki doğru.

Adana Demirspor, 10 kişi kalan rakibinin eksikliğinden faydalanmak istedi ve ataklarını sıklaştırdı.

90+10'DA GELEN GOL NEYE YARAR?

Oyuna 67. dakikada giren Luis Nani, arka direğe yapılan direğe kafayı vurdu ve farkı 1'e indiren golü kaydetti.

Ancak bu dakikadan sonra gelen gol neye yarar? Çünkü golle birlikte maç da bitmiş oldu.

KAZANAN PENDİK!

Pendikspor maçı 2-1 kazandı ve yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı. Ayrıca küme hattından çıkmayı başaran Pendikspor, 26 puanla 16. sıraya yükseldi.

Ligin son haftalarında küme hattı çok kızışacak.

Adana Demirspor ise 31 puanla 9. sıraya kadar düştü.

Nereden nereye.

7 maçtır kazanamıyorlar.

Bakalım Kasımpaşa maçı çıkış maçı olacak mı?