Sacha Boey Galatasaray kararını verdi!

Galatasaray'ın uzun süredir transfer listesinde yer alan eski oyuncusu Sacha Boey, geleceği hakkında nihai kararını verdi. Yıldız oyuncu, sarı-kırmızılılara ve diğer kulüplere kapılarını kapattı.

Galatasaray o yıldız için öyle bir bonservis istedi ki...

SACHA BOEY'DEN GALATASARAY'A RET!

Bild'de yer alan habere göre; Cimbom'un yoğun ilgisine rağmen Fransız futbolcu, Bayern Münih'ten ayrılmak istemiyor ve kariyerine Almanya'da devam etmek istiyor. Bu gelişmenin ardından sarı-kırmızılıların, alternatif isimlere yönelmesi bekleniyor.

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Fenerbahçe'den rekor transfer!

Galatasaray'ın yanı sıra, Fransa Ligue 1'in köklü ekiplerinden Marsilya da Sacha Boey'i kadrosuna katmak için devreye girmişti. Marsilya'nın, Boey'yi satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği basına yansımıştı.

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