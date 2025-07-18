Sacha Boey Galatasaray kararını verdi!

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Sacha Boey Galatasaray kararını verdi!

Galatasaray'ın kiralık olarak kadrosuna katmak istediği eski sağ beki Sacha Boey, kararını verdi. Fransız oyuncu, yeni sezonda da Bayern Münih'te devam etmek istiyor.

Galatasaray'ın uzun süredir transfer listesinde yer alan eski oyuncusu Sacha Boey, geleceği hakkında nihai kararını verdi. Yıldız oyuncu, sarı-kırmızılılara ve diğer kulüplere kapılarını kapattı.

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SACHA BOEY'DEN GALATASARAY'A RET!

Bild'de yer alan habere göre; Cimbom'un yoğun ilgisine rağmen Fransız futbolcu, Bayern Münih'ten ayrılmak istemiyor ve kariyerine Almanya'da devam etmek istiyor. Bu gelişmenin ardından sarı-kırmızılıların, alternatif isimlere yönelmesi bekleniyor.

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Galatasaray'ın yanı sıra, Fransa Ligue 1'in köklü ekiplerinden Marsilya da Sacha Boey'i kadrosuna katmak için devreye girmişti. Marsilya'nın, Boey'yi satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği basına yansımıştı.

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