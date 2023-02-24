Eda ablayı çok seviyorum diyen Stysiak Fenerbahçe'ye transfer oluyor

Sultanlar Ligi'nin güçlü takımlarından Fenerbahçe Opet yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken gözler transferde. İtalyan basınına göre Sarı - Lacivertlilerde pasör çaprazına yeni bir oyuncu geliyor.

Polonya’nın son dönemde en dikkat çeken isimlerinden biri olan Magdalena Stysiak’ın yolu Türkiye’den geçecek. Alessandro Garotta’nın haberine göre; İtalya Ligi takımlarından Vero Volley Milano’da forma giyen Polonyalı milli pasör çaprazı Magdalena Stysiak ile Fenerbahçe prensipte anlaştı.

"EDA ABLA" DEMİŞTİ

Polonya Milli Takımı’nda özellikle Dünya Şampiyonası’nda yıldızı parlayan Magdalena Stysiak Türkiye’ye karşı forma giymişti. Polonya seyircisinin inanılmaz baskısına rağmen Türkiye mücadeleyi 3-2 kazanmıştı. Stysiak ise mücadeleyi 31 sayı ile tamamlayarak maçın en skorer ismi olmuştu.

Kaptan Eda Erdem Dündar ile iyi bir iletişimi olan Stysiak, ‘Ne söyleyebilirim Eda ablayı çok seviyorum’ demişti.



