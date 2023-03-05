Kayserispor'a Fenerbahçe cezası geliyor. TFF temsilcisinin raporu ortaya çıktı

Kayserispor-Fenerbahçe maçında edilen küfür TFF'nin gözlemcisi tarafından rapora yazıldı...

Fotospor'un haberine göre ev sahibi takım taraftarlarının yaptıkları, "Kayseri adamın a...." şeklinde küfürlü tezahürat yüzünden PFDK'ya sevk edilmesi bekleniyor.

Ayrıca Arda Güler oyundan çıkarken bir grup Kayserispor taraftarı, genç oyuncuyu alkışladı. Diğer taraftarlar, alkışlayanlara tepki gösterdi. Küfürler etti. Yuhaladı.

ALTAY'A GOL TEPKİSİ

Bu arada Altay’ın koruduğu kale arkasında Fenerbahçeli taraftarların gol sevinçleri yüzünden de Kayserispor taraftarı tepki gösterdi.

Kayserispor taraftarları ayrıca maçı tribünde izleyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a da provakasyon yaptığı iddiasıyla tepki verdi.