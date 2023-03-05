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Kayserispor'a Fenerbahçe cezası geliyor. TFF temsilcisinin raporu ortaya çıktı

Kayserispor taraftraının Fenerbahçe'ye yaptığı "Kayseri adamın a...." küfürlü tezahüratına büyük ceza geliyor. Temsilcinin raporundaki detaylar belli oldu.

Haber Giriş: 5 Mart 2023 Pazar - 11:33
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Fenerbahçe'ye küfre ceza geliyor

Kayserispor'a Fenerbahçe cezası geliyor. TFF temsilcisinin raporu ortaya çıktı
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Kayserispor-Fenerbahçe maçında edilen küfür TFF'nin gözlemcisi tarafından rapora yazıldı...
Fotospor'un haberine göre ev sahibi takım taraftarlarının yaptıkları, "Kayseri adamın a...." şeklinde küfürlü tezahürat yüzünden PFDK'ya sevk edilmesi bekleniyor.
Ayrıca Arda Güler oyundan çıkarken bir grup Kayserispor taraftarı, genç oyuncuyu alkışladı. Diğer taraftarlar, alkışlayanlara tepki gösterdi. Küfürler etti. Yuhaladı. 
ALTAY'A GOL TEPKİSİ
Bu arada Altay’ın koruduğu kale arkasında Fenerbahçeli taraftarların gol sevinçleri yüzünden de Kayserispor taraftarı tepki gösterdi. 
Kayserispor taraftarları ayrıca maçı tribünde izleyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a da provakasyon yaptığı iddiasıyla tepki verdi. 

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