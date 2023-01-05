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Emir Ortakaya Fenerbahçe’ye umut veriyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe forması giyen Emir Ortakaya, bu sezon sarı-kırmızılı takımda gösterdiği istikrarlı performansıyla dikkatleri çekiyor.

Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe - 18:04
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Fenerbahçe'ye umut veren isim: Emir Ortakaya

Emir Ortakaya Fenerbahçe’ye umut veriyor
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İzmir temsilcisi Göztepe'de forma giyen savunma oyuncusu Emir Ortakaya, sezon başında Fenerbahçe'den Göztepe'ye kiralık olarak transfer olmuştu.

19 MAÇTA 1684 DAKİKA OYNADI
18 yaşındaki oyuncu, sarı-kırmızılı takımda gösterdiği performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Ortakaya, bu sezon Göztepe formasıyla 2'si Türkiye Kupası olmak üzere toplam 19 maça çıkarken, bu maçlarda bin 684 dakika süre aldı ve takımının en fazla sahada kalan oyuncusu oldu.

GERİ ÇAĞRILACAĞI KONUŞULDU
Böylece genç oyuncu, gösterdiği istikrarlı performansla adından söz ettirmeye başladı ve ligin belli bölümlerinde Fenerbahçe'nin genç oyuncusunu geri çağıracağı da iddia edilmişti. Öte yandan başarılı defans oyuncusu, bu süreçte skor üretmezken 4 de sarı kart gördü.

GELECEK İÇİN BÜYÜK BİR POTANSİYEL
Fenerbahçe’nin son yıllarda stoper mevkisinde yaşadığı sıkıntılı sezonlar sonrası Emir Ortakaya’nın yükselen performansı sarı lacivertli taraftarlar arasında da heyecan yarattı.
Gelecek için Emir’in taşıdığı potansiyel, Fenerbahçe camiasına şimdiden büyük umut veriyor.

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