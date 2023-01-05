Fenerbahçe'de derbi öncesi 2 futbolcudan kötü haber

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık yapıldı.

Futbolcular, basına açık bölümde koşu, pas ve top kapma çalışması gerçekleştirdi. İdmanın kalan bölümünde Galatasaray maçının taktik çalışmaları üzerinde durulduğu belirtildi.

Ağrıları bulunan Willian Arao ve Serdar Aziz, antrenmanda yer almadı. İki futbolcunun da yarın yapılacak idmanda takıma katılacağı ifade edildi. Sakatlığı bulunan Joao Pedro ise takımdan ayrı koşu yaptı.

Fenerbahçe, derbi hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.