Fenerbahçe'yi uçuran ismi açıkladı. Fatih Saboviç yazdı

Sarı lacivertliler, yarın EuroLeague'de Zalgiris Kaunas'la karşılaşacak.

Fenerbahçe Beko Koçu Sarunas Jasikevicius, yarın eski takımı Zalgiris Kaunas'a karşı parkeye çıkacak. Kanarya'da göreve geldiği günden bu yana takımla birlikte çıktığı 13 karşılaşmada 12 galibiyet alan sarı lacivertliler, 14. karşılaşmada 13. galibiyeti kovalayacak.

ANINDA MÜDAHALE UZMANI!

Fenerbahçe, Itoudis yönetiminde üst üste aldığı yenilgiler sonrası göreve Sarunas Jasikevicius'u getirmişti. Daha ilk maçtan Monaco karşısında takımına 86-74'lük zaferi getiren Litvan koçun en büyük farkı, işler ters gitmeye başladığında oyuna anında müdahale etmesiydi.

OYUNCULARI KAYNAŞTIRDI

Takım içerisindeki arkadaşlık ve dostluk ilişkilerini ilk günden beri daha samimi bir hâle getirmek için kendisi ve ekibi çaba harcayan Jasikevicius, bunu da başardı. Sarı lacivertlilerin galibiyet serileri bir anda hayata geçti ve Kanarya 13 maçta bir tek Kızıl Yıldız'a yenildi.

TEMPOYU ARTIRDI, OYUNU DOMİNE ETTİ

Fenerbahçe'nin en son 11 Aralık'ta Anadolu Efes'e 81-80 yenildiği maçta basın tribünündeydim. Oyuncuların ne kadar isteksiz ve ruhsuz kaldıklarını, teknik heyetle aralarında büyük duvarlar örüldüğüne birebir şahitlik etmiştim. Jasikevicius bu duvarları kaldırdı ve hem takımın temposunu artırdı hem de oyunu domine etmeyi öğretti.

HER MAÇ FARKLI YILDIZLAR ÖN PLANA ÇIKABİLDİ

Sarı lacivertli ekipte kırılan zincirlerden biri de şu oldu. Rakiplerin mağlup edildiği her maçta farklı bir yıldız ya da yıldızlar parlayabildi. Dimitris Itoudis ile tek bir oyun sistemine mahkum kalan Fenerbahçe Beko, Jasikevicius'la zincirin bu halkasını da kırarak hem sistemini zenginleştirdi hem de bu sistemde ön planda rol alan yıldızların sayısı arttı.

ZORLU VİRAJLAR BEKLİYOR

Şimdi Zalgiris karşılaşması sonrası Fenerbahçe Beko'yu zorlu virajlar bekliyor. İçeride Karşıyaka ve Virtus Bologna maçlarını oynadıktan sonra Kanarya, Lyon, Monako, Panathinaikos ve Petkim deplasmanlarına gidecek. Üstelik Nigel Hayes-Davis gibi önemli bir yıldız da birkaç hafta parkelerden uzak kalacak. Ancak başta Jasikevicius olduğu için sarı lacivertli camianın takıma güveni tam... Kanarya'nın yolculuğunun nereye varacağını hep birlikte izleyip göreceğiz.