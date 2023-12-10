Fenomen Enise Sude'nin cesur pozları olay oldu. Can Yaman Emre Mor gibi isimleri ifşa etmişti

Sık sık yaptığı açıklamalarla gündeme gelen, Can Yaman ve futbolcu Emre Mor gibi isimlerin bir dönem mesajlarını ifşa eden fenomen Enise Sude cesur pozlarıyla sosyal medyayı salladı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Fenomen Enise Sude'nin cesur pozları olay oldu. Can Yaman Emre Mor gibi isimleri ifşa etmişti

Instagram fenomenlerinden olan Enise Sude sosyal medyada zaman zaman gündeme gelen bir isim.

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Daha önce Can Yaman, Emre Mor, Dorukhan Toköz gibi isimlerin mesajlarını ifşa eden fenomen sosyal medyada erotik pozlarıyla adından söz ettirdi.

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Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Enise Sude son olarak "Çok şanslıyım, her şey yolunda gidiyor" mesajıyla pozlarını paylaştı.

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Sosyal medya fenomeni Gizem Bağdaçiçek ve Merve Taşkın gibi isimlerin son günlerde adından söz ettirmesinden sonra Enise Sude'nin pozları da sosyal medyada konuşuldu.

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