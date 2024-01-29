Neden erotik rüya görülür

Uyku, herkesin arzuladığı bir şey. Ancak uyurken yaşanan kabus ve erotik rüyalar rahatsızlık verir. İşte uzmanların ortak görüşü... bunu araştırdı…

KABUSLARIN SEBEBİ NEDİR?

Bir kişinin korkunç bir rüya görmesinin pek çok sebebi olabilir ve bunun uyku duruşunuzla ilgisi olabilir. Bilim insanları kötü bir kabusun tam olarak nedenini saptayamasa da birkaç etken vardır. Kabuslar, özellikle de hem çok karmaşık hem de çok üzücü oldukları için bilim insanlarının ilgisini çeken bir konudur. Kabuslardan tamamen kurtulmak mümkün değil. Fakat yapılan araştırmalara göre, kötü rüyaları önlemenin birkaç yolu var. Araştırmacılar, önce stres kaynağının var olup olmadığını belirlemenin önemli olduğunu söylüyor. Varsa, bununla başa çıkmanın etkili yollarını bulmak gerekiyor.

Bazı çalışmalar, kabus çeken kişilerin uyku pozisyonlarını değiştirerek sorunlarını azaltabileceklerini gösteriyor. Sırt üstü yatmanın kabuslara sebep olabileceği belirtiliyor.

DUYGULAR RÜYALARI ETKİLİYOR

Uzmanlar, “Farklı uyku pozisyonları vücudun farklı yerlerinde basınç yaratabilir ve vücut duyguları rüya unsurlarının kaynağı olabilir.Sağ tarafına yatan insanların güven ve huzur rüyaları gördüğü biliniyor. Sol tarafına yatanlar yoğun duygular ve güvensizlik hissediyor. Yüzüstü yatan biri ise erotik rüyalar görebiliyor" diye ortak görüş belirtiyor.