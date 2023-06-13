Fenomen Sude Benli'ye taciz şoku! Soluğu savcılıkta aldı

Sosyal medya fenomeni Sude Benli, gece yarısı tanımadığı bir numara tarafından tacize uğrayınca soluğu savcılıkta aldı.

Fenomen Sude Benli'ye taciz şoku! Soluğu savcılıkta aldı

Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre; Sosyal medya fenomeni Sude Benli, gece yarısı tanımadığı bir numara tarafından tacize uğrayınca soluğu savcılıkta aldı. Olay 5 Mayıs tarihinde meydana geldi. Sude Benli'nin telefonu rehberinde kayıtlı olmayan bir numara tarafından aranmaya başladı. Genç fenomen numarayı tanımadığı için mesaj gönderdi.

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"SENİ ALDIĞIMDA TANIRSIN"

Karşısındaki kişi Benli'ye, 'Numaranı kendin verdin, yarın seni alayım tanırsın zaten' şeklinde mesaj gönderdi. Genç kadının sorularına rağmen kimliğini açıklamayan gizemli kişi bir de üzerine ısrarlı aramalarına devam etti. Sude Benli kendisini arayan şahısın numarasını engelledi ancak şahıs bu kez istesen beni şikâyet edebilirsin diyerek 'Sude sağa sola aratma bana yaz' mesajını gönderdi.

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Aldığı mesajlar karşısında korkuya kapılan genç kadın şüpheli şahıs hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Şikayet dilekçesinde kendisini defalarca arayan ve kimliğini söylemekten kaçınan kişinin gece yarısı cinsel tacizde bulunduğunu ve huzur, sükununu bozduğunu belirtti.

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Genç fenomen şüpheli şahsın kimliğinin belirlenmesini talep ederek şahısın cezalandırılmasını istedi. Şikayet üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

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