Ferdi Kadıoğlu: Savaşımızı her noktada sürdüreceğiz

Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu Konferans Ligi'nde oynanacak Maribor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

KAYNAK: İHA
Ferdi Kadıoğlu: Savaşımızı her noktada sürdüreceğiz

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında yarın Slovenya ekibi Maribor’u konuk edecek. Sarı-lacivertlilerin başarılı futbolcusu Ferdi Kadıoğlu da müsabakayla ilgili Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İlk olarak Maribor mücadelesini değerlendiren Ferdi, “Bizler açısından fazlasıyla iyi bir maç olacak. Taraftarlarımız da son oynadığımız maçtan keyif almışlardır. Umuyorum yine aynısını sergileriz. Biraz daha zorlu rakibe karşı oynayacağımızı söyleyebilirim. Biz taraftarlarımız ile beraber savaşımızı vereceğiz, mücadelemizle birlikte. Öyle zannediyorum ki iyi bir performans sergileyeceğiz” diye konuştu.

''SAVAŞIMIZI HER NOKTADA SÜRDÜRECEĞİZ''
Takıma yeni katılan oyuncularla birlikte iyi bir rekabet oluştuğuna dikkat çeken başarılı futbolcu, “Öncellikle amacımız, isteğimiz her turnuvada başarılı olmak. Her turnuvayı kazanabilmek. Her turnuvada kupalar kazanmak istiyoruz. Savaşımızı her noktada sürdüreceğiz. Takıma yeni katılan oyuncular da fazlasıyla mutlular, takıma yardımcı oluyorlar. Bu da güçlü rekabet oluşturuyor. Hocamız geri döndü, kendisiyle daha önce de çalışmıştık. Şu ana kadar her şey iyi gidiyor. Umuyorum ki bu böyle devam edecek” ifadelerini kullandı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde attığı gollerin Teknik Direktör İsmail Kartal dönemine geldiği hatırlatılan Ferdi, şöyle yanıt verdi:
“Şu ana kadar 4 Konferans Ligi maçı oynadım ve 2 gol atma fırsatı buldum. Bu golleri de sol bek pozisyonunda oynarken kaydettim. Umuyorum ki daha fazla gol atma fırsatım olur.” (İHA)

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