Ferdi Kadıoğlu'nun kaderi belli oldu. Şerafettin Tilki ortaya çıkardı

Ferdi Kadıoğlu her gün transfer borsasının zirvesinde.

İngiliz kulüpleri yanısıra, Araplar ve İspanyollar da takipte.

Önce Arsenal durumunu sordu. Milli oyuncu anında onay verdi. 25 milyon Euro’luk teklifi Başkan Ali Koç geri çevirdi. Ardından Brighton nabız yokladı. 35’e kadar çıktı.

Koç yine "Olmaz" dedi.

KOÇ - ILICALI DUDAK UÇUKLATTI

Yaşanan sıcak gelişmeler üzerine Ali Koç ile Acun Ilıcalı özel zirve yaptı. Kulüpte bir araya gelen ikili başarılı oyuncu için tüm seçenekleri ortaya koydu.

Ilıcalı, “Bana sorarsınız 100 milyon değerinde. Real, City, Bayern’de oynasaydı 250-300 isterlerdi” dedi.

Koç yardımcısına hak verdi. “Ama oraların değil bizim ligin durumuna göre değer belirleyelim..” karşılığını verdi.

Bu özel ve kritik görüşme bir saati aştı. Rakamlar havada uçuştu. Karar verildi: 57 milyon Euro…

Taliplilere bu rakam söylenecek. Pazarlıklarda 50’den aşağı inilmeyecek..

Niye 60 değil de, 57?

Bu tuhaf gelebilir.

Değil. Bu da bir pazarlama taktiği. Hani; 19.99 etiketleri gibi..

Şahsen kulaklarım çınladı!

Böyle transfer olursa, futbol tarihimizdeki tüm rekorlar alt üst olur. Sadece giden değil, gelenler içinden çıkmaz. Hatta iki üç ismi üst üste koysak anca.

Koç-Ilıcalı öyle durup dururken bu rakamı bulmadılar. Sonuçta para ile yatıp kalkan isimler.

İkinci konu demek ki, gerçekten ciddi manada alıcı var.

Bize anca hayırlı işler demek düşer. Ver 50-55 milyon Euro’yu al Ferdi’yi.

Alt yapısı yurt dışı. Temeller sağlam. Üst katlar açık! Üstüne daha da koyabilecek kapasitede.

Şöyle bir göz attım. Ferdi ayarındaki oyuncular, bu rakamın üstünde değerde gözüküyorlar. Bizim için büyük, Avrupa’nın 5 büyük ligi için küçük transfer adımları.

Peki diyelim ki, Ferdi gitti. Yerine kim gelecek.

İşte cevap; Mourinho’dan..

Portekizli hoca ile bütün bunlar ve fazlası paylaşılmış.

Karşılık net ve kısa.

“Kalmasını isterim. Ayrılık olursa da, sıkıntı yapmayın. Aklımda bir çok alternatif isim var. Çoğu da, Ferdi’nin yarım bütçesine denk..”

Hadi bakalım kolay gelsin.

Ne acayip işler. Yüksek paralar. Adrenalin.. ne ararsak var.

Bu sene transfer ateşi pik yaptı. Ligler yakında başlıyor. 4 büyük takım da iddialı.

Beni de, İbrahimoviç davet etti! Lüks yatının Marmaris’e demir attığını iletti. Nasıl olsa bonservisim elimde. Bekle sana geliyorum Bro!..

Kıskanma Ferdi.

Transferin beni gerdi.

Şimdi relaks olma zamanı.

Madem Ferdi ile açtık.

Ferdi Tayfur ile kapatalım..

‘İçim yanar, içim yanar…’